Sector empresarial

En cuanto al planteo local de vincular la variante con el área industrial (que fuera planteado a fines de 2017 al entonces administrador nacional de Vialidad, Javier Iguacel y que en febrero el mismo Plascencia había manifestado que era un pedido lógico), los funcionarios expresaron que tenían bajo análisis la posibilidad de pavimentar el desvío del tránsito pesado entre la traza actual de la RN34 y la variante para garantizar la vinculación de la RP70 (1 de las 3 conexiones solicitadas). No obstante, y ante el pedido de que se pavimenten también los caminos públicos N° 6 y 8 en el mismo tramo, los representantes de la DNV asumieron el compromiso de rever el pedido e incluso, analizarlo in situ, en una próxima visita a la ciudad.

En ese sentido, el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, expresó que “como entidad marcamos la necesidad de que una obra que tiene una variante Rafaela de 17 kilómetros debe tener puntos de contacto con el entramado productivo porque es la base para que la ciudad no pierda fuerza en lo que hoy es la traza actual de la Ruta 34. Tener en cuenta las inversiones que se han realizado y tener puntos de contactos racionales, fluidos que permitan seguir presentando la fuerza empresaria que tenemos”, relató.