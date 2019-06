Protesta, motín e incendio en la cárcel de mujeres Policiales 27 de junio de 2019 Redacción Por Un grupo de mujeres reaccionaron violentamente ante determinadas medidas de restricción del Servicio Penitenciario, según fuentes oficiales.

Momentos de tensión se vivieron en inmediaciones de San Jerónimo al 1100, zona sur de la ciudad de Santa Fe cuando uno de los pabellones de la Cárcel de Mujeres comenzó a arder ayer miércoles por la tarde. Según informó el ministerio de Seguridad de la provincia, el detonante de los disturbios en la Unidad Penal 4 fue la protesta de algunas presas en torno a restricciones en el acercamiento a familiares, por lo que provocaron el incendio de un pabellón.

Bomberos y personal del Servicio Penitenciario se acercaron rápidamente al lugar y trabajaron para normalizar la situación. También se acercó personal del servicio de emergencias, ya que algunas mujeres resultaron afectadas por inhalación de monóxido de carbono; no obstante, no fue necesario el traslado al hospital.

El secretario de Coordinación, Pablo Cococcioni, se acercó al penal y confirmó a la prensa que las protagonistas de la revuelta fueron “unas diez o quince mujeres” que comenzaron “a prender fuego los colchones provistos por el estado”. Respecto al protocolo de acercamiento familiar -que se modificó desde la fuga de los nueve internos en la autopista Rosario-Santa Fe- el funcionario provincial destacó que la nueva normativa “en realidad no contiene restricciones” sino que sólo se unificaron protocolos entre los penales de la provincia. En líneas generales, la mencionada normativa permite la visita de internos a familiares siempre y cuando estos últimos tengan alguna dificultad para trasladarse físicamente al penal, según relató Cococcioni.



DISPARO A LOS GENDARMES

Estaba comercializando droga y fue descubierto in fraganti en Rosario. Comenzó entonces una persecución; mientras huía, el narco disparó hacia los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina que querían detenerlo. Fruto de esos disparos, el Segundo Comandante Aquiles Acevedo resultó herido. Afortunadamente, el efectivo se encuentra actualmente fuera de peligro. Posteriormente, el resto de la patrulla ingresó al barrio y encontró a los dos responsables de la agresión, los cuales fueron inmediatamente detenidos: tenían en su poder armas de fuego y droga. Como parte de las políticas instruidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, el personal de fuerza que comanda Gerardo Otero patrullaba un barrio de la localidad de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. Fue entonces cuando los uniformados divisaron una clara maniobra de narcomenudeo y se sucedieron los hechos antes mencionados. El citado Acevedo sufrió un disparo en su pierna izquierda, en la zona de la tibia; tras ser trasladado a un sanatorio de la localidad santafesina de Rosario, se pudo constatar que la bala tuvo orificio de entrada y salida y no afectó la circulación del paciente, el cual se halla estable. “Quiero reconocer el valiente accionar de Acevedo, quien puso en riesgo su vida con el fin de arrestar a estos delincuentes. Nuestro compromiso y el de los miembros de las fuerzas federales es inclaudicable: lograr una Argentina Sin Narcotráfico”, destacó la ministra Bullrich.