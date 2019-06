Atlético de Rafaela, otra vez en la búsqueda de un 9 con goles Deportes 27 de junio de 2019 Redacción Por La salida de Matías Quiroga, quizás previsible, más el alejamiento de Mauro Albertengo obligan a la dirigencia de la "Crema" a salir al mercado en busca de goles. Ijiel Protti, de última temporada en Dálmine, es uno de los apuntados y las negociaciones están avanzadas.

FOTO WEB ¿LLEGARA PROTTI?. / El delantero de 24 años estuvo a préstamo la última temporada en Villa Dálmine y su pase pertenece a Central.

Es el gran dilema de todos los mercados de pases, sobre todo en los largos cuando se arma el plantel de cara a la temporada que se aproxima. Todos los equipos buscan un delantero y, si viene con goles mucho mejor.

Atlético de Rafaela no es la excepción y en este caso particular, Walter Otta y la dirigencia albiceleste deben resolver lo que a priori, por estas horas, se presenta como un dilema: ¿cómo reemplazar los goles de los dos delanteros que ya no están? Ellos son Matías Quiroga y Mauro Albertengo.

El ‘Flaco’, seguirá su carrera en Defensores de Belgrano (arregló por más dinero), estuvo en la última temporada vistiendo la casaca de la “Crema” y fue uno de los goleadores con 8 tantos (entre BN y Copa Argentina). Mientras que Albertengo, finalmente buscó un ‘cambio de aire’ tras 80 partidos en Atlético y en donde anotó 13 goles, en la última temporada sólo 3 y en la anterior había sido uno de los goleadores con 6 tantos, junto a Maxi Casa y Gonzalo Klusener.

Y en eso andan los directivos de Atlético. Ijiel Protti es uno de los apuntados. El de Artega, delantero de 24 años, pertenece a Rosario Central pero en la última temporada fue cedido a préstamo para que juegue en Villa Dálmine, donde tuvo como DT a Otta.

En el ‘Viola’ anotó 9 goles en 19 partidos que jugó. Anteriormente tuvo un paso por Chacarita, en donde jugó seis partidos sin goles.

En un primer momento la idea de Protti era continuar su carrera en el exterior, caída dicha posibilidad, no ve con malos ojos esta posibilidad que tendría de jugar en Atlético de Rafaela. Existen negociaciones con su representantes y estas estarían bastante encaminadas y sólo restarían definir detalles, ‘según afirman desde el entorno del futbolista’.

En la jornada de ayer en diferentes medios cordobeses, afirman que Belgrano e Instituto también habrían puesto la mira en el delantero surgido en las inferiores canallas, de gran rendimiento en el fútbol amateur de Central.



ALGO DE FUTBOL

Mientras la dirigencia trabaja en la contratación de los futbolistas, el cuerpo técnico sigue adelante con la pretemporada. En la mañana de ayer hubo algunos minutos de fútbol en el predio del Autódromo en donde Walter Otta aprovechó esta nueva ocasión para seguir observando a algunos jugadores que están a prueba y a otros que siguen siendo evaluados. Fue 2-0 la victoria ante el elenco liguista con goles de Mahuel Speck y Matías Godoy.



HOY SE SUMA MENDIETA

Junior Mendieta se sumará en la mañana de hoy a los entrenamientos de la ‘Crema’ y de esta forma se convertirá en la tercera incorporación de cara al próximo torneo de la BN. Ya están Quinteros y Renso Pérez, y hoy lo hará el correntino de 26 años, proveniente del Deportivo Morón. Puede jugar como enganche o de mediocampista por derecha.