Gran oferta por Pavón

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El delantero Cristian Pavón, uno de los jugadores a vender por Boca Juniors, podría continuar su carrera en Estados Unidos, ya que Los Angeles Galaxy hizo una millonaria oferta para comprarlo.

Según supo NA de fuentes cercanas a la operación, la propuesta es de 10 millones de dólares libres de impuestos por el 50 por ciento del pase y en la institución son optimistas para que se termine cerrando la operación.

Boca pretende que exista una opción de compra por la otra mitad del pase por un monto que todavía no trascendió, aunque se especula que sería similar.

Después del Mundial de Rusia, el delantero bajó de manera ostensible su nivel y eso se vio reflejado en el campo de juego y en el mercado de pases.

En primera instancia, fue perdiendo el puesto a manos de Sebastián Villa y en enero no hubo ofertas formales por él, ya que Boca pretende una cifra elevada por su pase.

En este mercado, no aparecieron propuestas de Europa, tal como pretendía el futbolista y por ese motivo todo indica que terminaría yéndose a la MLS para jugar en el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.