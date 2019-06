Entradas para Ben Hur y Unión Deportes 27 de junio de 2019 Redacción Por El sábado, 15 hs, la "BH" estará recibiendo al "Tate" en el juego de cuartos de final.

FOTO ARCHIVO SE VUELVEN A ENFRENTAR. / Ben Hur y Unión de Santa Fe jugarán el próximo sábado en el sur de nuestra ciudad.

Ben Hur no pudo alcanzar su máximo objetivo que tenía en el Regional Amateur, el ascenso al Federal, pero por estos días vive horas felices. Esas sonrisas se recuperaron con la Copa Santa Fe. El pasado jueves el equipo conducido por Carlos Trullet superó 1-0 a Atlético de Rafaela logrando así el pasaje a los cuartos de final y ahora se verá las caras con Unión de Santa Fe, un equipo de Superliga.

El partido –único- se jugará el próximo sábado a las 15 hs en el estadio Néstor Zenklusen y desde el sector de comunicación del ‘Lobo’ se informó todo lo referido a la ventas de entradas y cuestiones que atienden al trascendental cotejo.

La apertura del estadio será a las 13 hs. Para los hinchas de Ben Hur, las entradas se podrán adquirir el día viernes en los siguientes lugares y horarios: en Club Ben Hur, de 8 a 12 hs y de 16 a 20 hs.

En Mutual Ben Hur, de 8 a 13 hs y de 16 a 19:30 hs.

* Se venden Local (Plateas también) y Visitante (solo las 500 disponibles).

El día sábado, desde las 10 hs en las boleterías del estadio hasta la hora de inicio del encuentro.

Para el público de Unión se venderán 2000 entradas, únicamente el día viernes, de las cuales 500 serán vendidas en Rafaela.

En lo referido a banderas, el visitante no podrá ingresar banderas, si podrá hacerlo el simpatizante de Ben Hur. Ambos podrán ingresar con tirantes e instrumentos musicales.

Valor entradas: $ 250 General ($ 100 Platea Central. $ 50 Platea Lateral), $ 120 Menores.



Historial B Nacional: 13/08/05 - Ben Hur 2 vs Unión 2 (Bustos y Echagüe), 27/01/06 - Unión 1 vs Ben Hur 0, 05/08/06 - Ben Hur 2 vs Unión 3 (Vella y Panigutti), 26/01/07 - Unión 2 vs Ben Hur 0, 01/12/07 - Ben Hur 1 vs Unión 0 (Lorenzatti), 07/06/08 - Unión 1 vs Ben Hur 1 (Vella)



Historial Copa Santa Fe: 16/07/16 - Unión 2 vs Ben Hur 0.