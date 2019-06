Mayco Vivas se mantiene como titular en Jaguares Deportes 27 de junio de 2019 Redacción Por Gonzalo Quesada, entrenador del equipo argentino, definió el XV inicial que buscará seguir haciendo historia ante Brumbies por las semifinales del Super Rugby. Este viernes a las 20:05 en Vélez.

FOTO WEB TRABAJA DURO. / Mayco Vivas se prepara para la gran semifinal de este viernes.

Jaguares tiene todo listo para afrontar la semifinal del Super Rugby ante Brumbies, que se jugará este viernes desde las 20:05, con transmisión en vivo de ESPN y ESPN Play.

El rafaelino Mayco Vivas se mantiene en el XV titular y sin dudas que esto es una gran noticia para todo CRAR y la Unión Santafesina de Rugby.

Apenas un cambio en la formación inicial dispondrá el Head Coach, Gonzalo Quesada, respecto al que se impuso a Chiefs por 21-16 en cuartos de final. Tomás Lezana irá desde el arranque en lugar de Marcos Kremer, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes. El resto del equipo se mantendrá igual, con Mayco Vivas, Agustín Creevy y Santiago Medrano en la primera línea. En la segunda línea, Guido Petti será titular pese a trabajar de manera diferenciada, junto a Tomás Lavanini. En la tercera estará la única modificación, con Lezana en lugar de Kremer, junto a Pablo Matera y Javier Ortega Desio.

En tanto, la línea no tendría alteraciones: Tomás Cubelli, Joaquín Díaz Bonilla, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente (C), Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Emiliano Boffelli estarán desde el arranque.

Entre los suplentes aparece otra sorpresa, ya que Ramiro Moyano se recuperó más rápido de lo esperado, ya que al principio de junio se anunciaba una rehabilitación de entre 4 y 6 semanas por un desgarro del músculo soleo del tríceps sural de su pierna izquierda. El tucumano, clave en esta temporada de Jaguares, irá en lugar de Santiago Carreras.

El equipo irá con: 1- Mayco Vivas, 2- Agustín Creevy, 3- Santiago Medrano, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Tomás Lezana, 8- Javier Ortega Desio, 9- Tomás Cubelli, 10- Joaquín Díaz Bonilla, 11- Matías Moroni, 12- Jerónimo de la Fuente (C), 13- Matías Orlando, 14- Sebastián Cancelliere, 15- Emiliano Boffelli.



LOS DE CANBERRA

TAMBIÉN TIENEN EL XV



Brumbies tiene su formación para la gran semifinal contra Jaguares en Vélez. El único cambio será el de Lachlan Mccafreey por el lesionado Peter Samu. Con la racha positiva que tienen, Brumbies solo modifica su quince por obligación, ya que el octavo se lesionó el sábado pasado contra Sharks.

Un dato importante es que decidieron incluir a seis forwards en el banco, y solo Matt Lucas y Tom Wright están como opción de backs. El pack será, sin dudas, una de las claves del partido y los australianos lo saben muy bien.

El equipo titular irá con: 15-Tom Banks, 14-Henry Speight, 13-Tevita Kuridrani, 12-Irae Simone, 11-Toni Pulu, 10- Christian Lealiifano (c), 9- Joe Powell, 8-Lachlan Mccaffrey, 7-Tom Cusack, 6-Rob Valetini, 5-Sam Carter, 4-Rory Arnold, 3-Allan Alaalatoa, 2-Folau Fainga’A, 1-Scott Sio.