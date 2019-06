CRAR, con árbitro para el sábado Deportes 27 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El elenco rafaelino viene de caer ante Provincial, el pasado fin de semana, y buscará la recuperación ante Tilcara de Paraná, encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Reubicación del Torneo Regional del Litoral, que se jugará el sábado próximo en Rafaela. Para dicha ocasión fue designado Fabián Prats como juez principal.

El programa completo de partidos: CRAR vs Tilcara (Fabián Prats), UNI SF vs Los Pampas (Antonio Mendoza), Provincial vs UNI R (Germán Rabbia), Logaritmo vs La Salle (Mauro Rivera), Los Caranchos vs Alma Juniors (Pablo Ronco). Las Posiciones: Universitario de Rosario 30, puntos; Provincial 22; La Salle 18; Los Caranchos 15; Tilcara 15; Universitario Santa Fe 13; Alma Juniors 12; CRAR (*) 11; Logaritmo (*) 7; Los Pampas 1.



(*) con un partido menos.



En el Top 8 estarán jugando la 7ª y última fecha, con los siguientes cruces: GER vs Santa Fe Rugby (Tomás Bertaza), CRAI vs Estudiantes (Juan P. Spirandelli), Old Resian vs Duendes (Emilio Traverso), Jockey (R) vs Rowing (Agustín Monje). Las Posiciones: GER 24, puntos; Duendes 21; Old Resian 21; Jockey Club 18; CRAI 13; Estudiantes 13; Santa Fe RC 8; Rowing 3.