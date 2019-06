El 9 ganó y sueña con dar la vuelta anticipada Deportes 27 de junio de 2019 Redacción Por Con gol de Gastón Monserrat de penal el “León” le ganó a Ben Hur 1 a 0 y quedó a un paso de lograr el Apertura de Primera A. Si mañana la "Crema" no le gana a Ramona 9 de Julio será campeón.

FOTO J. BARRERA EN LOS NOGALES. / El conjunto Juliense le ganó por la mínima a Ben Hur.

El “León” se impuso 1-0 a Ben Hur en el adelanto que anoche, en cancha de Ferrocarril del Estado, abrió la 12ª y penúltima fecha, resultado que lo deja a las puertas del título. Si mañana Atlético de Rafaela, escolta de 9 de Julio, no logra superar al Deportivo Ramona, los “Julienses” se quedarán con el título de campeón del Apertura de Primera A.

Con gol de Gastón Monserrat, de penal, a los 20 minutos del complemento, el conjunto dirigido por Miguel Monay se pudo quedar con tres puntos muy valiosos en un encuentro que se le hizo por demás de complicado, más allá de que la ‘BH’ presentó un equipo totalmente alternativo ya que tiene la cabeza puesta en Copa Santa Fe. Los de barrio Parque terminaron con diez por la expulsión de Ramiro Contreras. En Reserva fue triunfo del ‘Lobo’ por 2-1.

Con esta novena victoria consecutiva el ‘9’ alcanzó los 31 puntos en la tabla, mientras que la ‘Crema’, su máximo perseguidor y que aún debe jugar, quedó a cinco puntos (con seis en juego). En la última fecha 9 de Julio estará recibiendo a Unión de Sunchales.



Así sigue la fecha: Mañana, 22 hs: Atlético de Rafaela y el Deportivo Ramona, en el predio del Autódromo. El domingo, 15:30 hs, jugarán: Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Talleres de María Juana vs. Peñarol, Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural.



En Reserva. El líder es Atlético de Rafaela con 23 unidades, seguido por el Deportivo Libertad con 22 y Brown de San Vicente con 21. Algo más atrás, pero con chances matemáticas, llegan Sportivo Norte (19).