El Concejo evalúa la posibilidad de expropiar al "Loteo Jimenez"

Desde hace casi dos décadas, un loteo irregular en el noroeste de la ciudad forma parte permanente de la agenda de los concejales y del Ejecutivo. Se trata del denominado "Loteo Jiménez", un predio que se encuentra en el límite del barrio Martín Fierro con el Güemes, que tiene 65 metros de frente sobre avenida Salva y 251 metros sobre calle 500 Millas -entre Mainardi y F. Lorenzetti- y en donde los herederos del Ing. Justo Jiménez (de allí el nombre) le vendieron a unas 20 familias terrenos. Los mismos no eran "lotes" propiamente dichos, sino "porcentajes" de un terreno, porque, afirmaban la urbanización estaba en trámite ante el Municipio. El Estado local indicó que no se podía lotear allí por ser un lugar inundable -tal como lo determinó el Código Urbano, aprobado años después- y no autorizaba la comercialización. Así comenzó un camino de acusaciones cruzadas: los "loteadores" responsabilizan al Municipio por no autorizar la venta de los terrenos, la Municipalidad dice que no puede autorizarlo porque se encuentra en una zona que necesita un saneamiento hidráulico que para 2011 se había cotizado en 100 millones de pesos -con un dolar a $4-. Algunos vecinos compraron de buena fe (otros, se sospecha, a sabiendas de la irregularidad) y ahora no pueden escriturar ni tener servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable o recolección domiciliaria de residuos. Se han logrado algunas soluciones, pero siempre son parches -como la electricidad domiciliaria- y nunca definitivas. Todos se señalan y nadie se hace responsable.

Pero, recientemente, hubo una situación que generó esta reunión: habría una ejecución hipotecaria y derivó en que, nuevamente, un grupo de vecinos se acercara al Concejo Municipal para pedir su intervención y evitar la subasta.

"Los concejales me preguntaron si era viable una expropiación. Creo que es una posibilidad, una idea. A partir de que el Estado posea el terreno pueda intervenir de forma directa. Hoy es un terreno privado y dependemos de que los privados avancen en la regularización cuando, incluso, hay un problema originario en la titularidad del terreno, porque están en trámite sucesorio", dijo Galloppo a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), aunque indicó que lo ideal sería que los propios dueños del terrenos dieran ese paso, porque, incluso, hay una fracción del predio que fue cedida a un socio del Ing. Jiménez -de apellido Galaverna-. "Para presentar una urbanización, tengo que tener la propiedad", agregó.

Hay responsabilidad porque la gente obró y construyó en el convencimiento de que iban a regularizar la situación. Muchas veces se le dijo a los vecinos (a partir de este problema) que se acerquen a la Municipalidad para que corroboren si un loteo está o no autorizado.

Galloppo indicó que el proceso de expropiación es igual al que se llevó adelante para los exAlmacenes Ripamonti: primero una ordenanza declarando de "interés público" al sector y luego una Ley Provincial. Posteriormente, se estableces una Junta de Tasación, que determina cuánto es lo que se le debe pagar al propietario. Si lo acepta, se paga ese dinero y se inscribe el terreno a nombre del Municipio o de la Provincia, según el que pague. Si no lo acepta, se inicia un juicio: se deposita judicialmente el dinero y se empieza a discutir el valor que cada uno entiende que es procedente. Pero, el juez, inmediatamente pone a disposición el terreno del Estado. Mientras tanto, cuánto se pagará se continúa discutiendo.

"Yo les recordé a los concejales lo que había pasado en la Manzana 19. La diferencia fue que la Municipalidad ejecutó la deuda y compró el terreno por el valor de la deuda en una subasta. Y luego inició todo un proceso de regularización. Algunos se quedaron, otros fueron trasladados a un programa de viviendas", indicó Galloppo.

"En principio, si se quiere una solución, hay que sentarse a charlar con los dueños del terreno", cerró Galloppo.



CONTROL A NATATORIOS

También Galloppo charló sobre el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Cambiemos a partir del cual pretende un control sobre los natatorios (ya sean pertenecientes a sindicales, públicos, los privados con acceso público -usados comercialmente). "Son varios aspectos a los que busca regular: a la parte constructiva y a la calidad del ambiente, del agua, su tratamiento, la frecuencia en los controles, los productos que se utilizan. Diferencia los de cielo abierto a los cubiertos y determina una diferenciación en aquellos que son utilizados con fines terapéuticos. Pide la presencia de guardavidas (uno por lo menos), con certificación. Creo que las ordenanzas deben tener las cuestiones gruesas y aquellas cosas que hay que puedan variar en el tiempo, se le deleguen al Ejecutivo para su parte reglamentaria, porque es más fácil modificarlo".