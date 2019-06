Se realizó ayer la apertura oficial

Tal como se anunciara, ayer por la mañana se procedió a la habilitación formal de la Semana del Libro, realización que se extenderá hasta el próximo sábado, 29 de junio. El encuentro presentó una sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado absolutamente colmada por estudiantes que, de este modo apoyan esta propuesta que busca sostener este medio de comunicación, especialmente entre las nuevas generaciones.

La apertura fue conducida por la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, quien fue resaltando la validez de esta propuesta impulsada por el Municipio local, enfatizando que el ciclo incluye charlas, talleres, intervenciones artísticas, muestras, feria editorial y el complemento de todas las actividades enmarcadas en las Jornadas de Literatura para la Infancia y el Festival de Literatura, organizados por Escritores Rafaelinos Agrupados (ERA), con el apoyo de la Comisión para la Promoción de la Cultura.

“La verdad es que cada vez nos llena más poder ofrecer toda esta gama de posibilidades y acercar lo literario, la palabra, a todos los rafaelinos y rafaelinas. Así que les damos la bienvenida y les agradecemos que se hayan acercado a compartir”, expresó la secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

Esta semana se compone de una extensa programación que dio inicio a las 8:30 con las primeras visitas de grupos escolares para asistir a talleres y muestras, y continuará hasta el sábado por la noche con actividades puntuales para distinto tipo de público. También hay una serie de muestras permanentes que estarán habilitadas todo el tiempo en el Complejo.

Destacó especialmente la muestra "Te cuento un cuento", de la cual es responsable David Ponroy, que se realizó desde el Archivo Municipal y la revista El Satélite en homenaje a Angel Balzarino, "una persona muy humilde, muy sencilla, pero muy diferente, con una personalidad particular".

Además, Ponroy recordó la proyección del audiovisual que se realizó el lunes en el Archivo, en la que “una de las personas entrevistadas dijo que, para las dictaduras el mayor enemigo es el libro", "es por eso que damos la bienvenida a la Semana del Libro para que no haya más dictaduras ni en Argentina ni en Latinoamérica".

Fue destacada también la propuesta de los organizadores de Multicon,“El chico de la varita, una instalación sobre la saga Harry Potter” y “un adelanto al evento de cómic e historietas, que ellos realizan una vez al año también en este espacio. Han preparado una instalación en el Museo de la Fotografía donde pueden fotografiarse, conocer algunas de las curiosidades de la Saga, los invitan a ilustrar a los personajes, y para las y los fanáticos, hay una trivia que el sábado culmina con un sorteo de bufandas de Harry”, quienes respondan bien 7 de las 10 preguntas entrarán en un sorteo en el que los premios son bufandas de Harry Potter, especialmente confeccionadas para la ocasión", hizo saber Andereggen.

En este mismo marco sigue habilitada la muestra Papel Protagónico, la que está a disposición de los visitantes.

El Liceo Municipal de Arte, Miguel Flores, en la Sala I tiene a disposición de los asistentes la muestra, en adhesión a los cincuenta años del organismo, habilitada el pasado domingo y que está estrechamente relacionada con el patrimonio del MMUP.

Mauro Gentinetti, coordinador del taller de literatura del Liceo Municipal Miguel Flores destacó "la muestra que puede observarse en la planta alta del complejo, donde funciona el Liceo y la Escuela de Artes, tiene que ver con la historia de quien le dio el nombre, desde el taller literario hicimos una recuperación literaria de una parte de su historia que tiene que ver con un amor frustrado, empezó con una mirada trágica, hubo un intercambio de cartas, una de ellas no llega a tiempo y es la pena que queda en la eternidad, con la particularidad que la otra persona vinculada a esta historia, hoy está presente en el Liceo, porque las obras de Manuela Pinto Tezanos fueron donadas al Liceo, y también fueron donados los talleres que utilizaba".

Destacó algo muy especial "hay dispositivos para escribir cartas, medio de comunicación que fue muy importante, y cuyos textos van a ser remitidos a los destinatarios que se indiquen". Gentinetti destacó las donaciones realizadas generosamente por muchos de los familiares vivos del artista, como fue el caso de Silvia Beltramino para enriquecer esta muestra que recupera el valor de la carta como medio de comunicación humana.

Del mismo modo, destacó la presencia de la Muestra “Papel Protagónico”, “que será especialmente aprovechada por la escuelas de la ciudad durante esta semana”, y la cuarta y última muestra que quedó habilitada en la biblioteca Pública “Lermo Balbi”: Videopoemas realizada por ERA.



Primera charla

Tras la presentación oficial se desarrolló la primera charla de escritores, a cargo del reconocido autor de literatura juvenil, Sergio Aguirre. La actividad fue conducida por estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Nº 460, lectores del autor, quienes oficiaron de entrevistadores, y se replicó por la tarde en el horario de las 15:00, con otras escuelas secundarias de la ciudad.



Cierre de la jornada

Finalmente el cierre de la primera jornada estuvo dado en una disertación del reconocido escritor Marcelo Birmajer.