Le robaron el auto de su departamento

Un hombre denunció ayer el robo de su automóvil que se encontraba estacionado en la cochera de un complejo de departamentos ubicado en calle Paraná, entre Maipú y Bolívar de esta ciudad de Rafaela. "Entraron a mi departamento y me robaron de la cochera este auto, un Fiat Punto color negro patente IPG 242 y la billetera con todos los documentos en su interior. Si alguien encuentra o ve algo sería tan amable de avisar", publicó Adrián Monje en su cuenta de Facebook.

"Anoche (por el lunes) llegué alrededor de las 23 hs. después de llevar a mi hijo. Dejé el auto en la cochera y cerramos con llave el portón de acceso que da a la calle. En el complejo hay cinco departamentos. Nosotros nos habremos ido a dormir cerca de las 2 de la mañana, había un fuerte viento. Cuando nos despertamos a las 8 nos extrañó que no encontrábamos las llaves del auto. Nos dimos cuenta que también faltaban las billeteras. Quisimos ir a ver el auto para ver si habíamos dejado algo ahí pero no lo encontramos. Volvimos al departamento y notamos que habían sacado una ventana del baño, por la que solo puede pasar un chico. Por ahí entraron, no hicieron un gran desorden pero se llevaron dos billeteras y las llaves del auto, y luego el vehículo claro está. Nosotros no escuchamos nada", explicó Monje a este Diario.

Tras advertir el robo, hizo la denuncia ante autoridades de la Comisaría 2º y luego recibió a los agentes de la PDI para que realicen los peritajes de rigor. "Todavía no se qué fiscal va a hacerse cargo de esta investigación, pero lo espero este miércoles para ver qué acciones se toman. Está claro que no se llevaron un bicicleta sino un auto. Y bajo una modalidad similar al que robaron un auto hace pocos días en otro sector de la ciudad, que luego apareció en un pueblo cercano", sostuvo Monje aún conmovido por el hecho.

"La verdad que esta mañana -por ayer- no reaccionaba. No podía entender cómo se llevaron un auto de un lugar que tiene un portón con medidas de seguridad. El atrevimiento de estos ladrones. Tengo que agradecer no habernos despertado porque no se qué puede pasar si te encontrás a un ladrón o más en tu casa", señaló. Al dialogar con sus vecinos, comprobó que los delincuentes también ingresaron a otro departamento del complejo donde dejaron un gran desorden pero del que no se habrían llevado nada. "Según los testimonios de vecinos que salieron a trabajar a la madrugada, el robo habría sucedido entre las 4:30 y las 5:30", agregó.

En su cuenta de Facebook, Monje se descargó. "Hace bastante meses que se vino escuchando a todos los políticos que tenemos en la ciudad prometiendo y ofreciendo para ganar un voto nuevos espacios verdes, lugares de esparcimiento para ir a caminar, para ir a correr, ir a tomar mates y para hacer deportes. Pero se olvidan o no se dan cuenta que lo más importante para disfrutar esos lugares es la libertad que ya no tenemos y que ellos no nos dan. Te ponés a tomar mate y te roban hasta la bombilla y no podés hacer nada. Te acostás a dormir y te conviene no despertarte mientras te roban porque si no te matan. Esta ciudad no era así, la convirtieron así", comentó a modo de catarsis. "Hay cosas que son muy prácticas, o trabajás o estudiás. Si no hacés una de las dos, de qué vivís? Y vivir cuesta mucho y en esta ciudad hay muchos, muchos que no hacen ni una ni la otra. Sería bueno que las autoridades revisen un poco esto", concluyó.