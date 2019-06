Perotti tiene equipo para la transición Locales 26 de junio de 2019 Redacción Por Designó cinco representantes para la Mesa de transición que negociará con los funcionarios del gobierno Lifschitz. Figuran Mirabella y Calvo entre otros. Ratifican el objetivo de lograr un traspaso ordenado y cuentas claras.

FOTO NA PEROTTI. En la reunión de senadores nacionales del PJ en la que se eligió al sucesor de Pichetto.

El esperado encuentro entre el actual gobernador, Miguel Lifschitz, y quien será su sucesor a partir del 10 de diciembre, el rafaelino Omar Perotti, todavía no tiene fecha definida aunque no pasarán demasiados días para que se concrete y de esa forma se establezcan los principales criterios sobre los que se asentará la transición entre ambas administraciones, la saliente y la que se instalará en la Casa Gris cerca de las fiestas de fin de año.

Por lo pronto, fuentes cercanas al gobernador electo confirmaron quienes representarán al espacio en la Mesa de la Transición que se conforme próximamente. Serán los senadores provinciales Alcides Calvo (Castellanos) y Armando Traferri (San Lorenzo), los diputados provinciales Roberto Mirabella y Leandro Busatto junto al ex ministro de la gestión de Jorge Obeid, Rubén Michlig -oriundo de Pilar-, que actualmente se desempeña como asesor del bloque de diputados del PJ en la Legislatura santafesina.

"Es así, son los cinco integrantes de la transición confirmados por Perotti, pero no hay fechas establecidas ni nada consensuado. El equipo ya está listo, pero falta el punto de partida que será el encuentro entre los gobernadores, el actual y quien fue electo en las elecciones del pasado 16 de junio", sostuvo la fuente consultada.

Perotti mientras tanto participó ayer en el Congreso de una reunión del bloque de senadores peronistas en la que se eligió al cordobés como nuevo presidente de la bancada en reemplazo de Miguel Angel Pichetto.

Por otra parte, Lifschitz realizó declaraciones de tono político en el marco del acto que encabezó en Casa de Gobierno en el que firmó convenios con municipios -entre ellos el de Rafaela- y comunas por el programa "Iluminá tu Provincia".

En tal sentido, expresó que no tuvo "ningún reclamo" de Perotti con respecto a los 1.600 millones de pesos -actualizados unos 24 mil millones de pesos- que dejó el entonces mandatario provincial Jorge Obeid a su sucesor en 2007, Hermes Binner, y que hoy reclaman desde el entorno del rafaelino, según publicó La Capital. "No he tenido ningún reclamo del gobernador", contestó brevemente Lifschitz.

Además, el mandatario santafesino relativizó la transición al sostener que "falta mucho para el 10 de diciembre, vamos a ir conversando los temas que sean necesarios, los que puedan tener alguna implicancia o algún impacto del tipo presupuestario sobre el futuro de la provincia". En esta línea dejó en claro que su "gobierno continuará con las obras previstas para este año" porque "tenemos mandato hasta el 10 de diciembre y hasta ese día vamos a llevar adelante nuestra gestión y nuestras políticas".

Por último, en relación al Presupuesto 2020, Lifschitz destacó que "nos compete a nosotros y tiene que hacerse antes del mes de septiembre". De todos modos, admitió que "seguramente vamos a ir adecuando y conversando con el futuro gobernador la impronta que quiere darle a ese Presupuesto".