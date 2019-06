Reparación histórica: jubilados deben completar el trámite Suplemento Jubilados 26 de junio de 2019 Redacción Por Tendrán tiempo para suscribirse por primera vez o continuar recibiendo el ajuste anticipado hasta antes del 21 de julio.

ANSES informó que aquellos jubilados y pensionados que hayan o no iniciado juicio por reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016 y estén alcanzados por el beneficio de la Reparación Histórica, tienen tiempo límite para convalidar el trámite.

“Recordá que si te quedaste sin suscribir el acuerdo de Reparación Histórica o para seguir cobrando, en caso de que ya estés recibiendo tu aumento en forma anticipada, tenés que completar el trámite firmando el acuerdo antes del 21 de julio de 2019”, se puede leer en el aviso publicado en la página web.

Además, el organismo nacional indicó que entre los requisitos, los beneficiarios deben cobrar una jubilación y/o pensión y estar incluido en el programa; contar con un abogado patrocinante –si no hay juicio de por medio, el trámite es gratuito-; y tener registrada la huella dactilar del titular y del abogado.

El trámite debe iniciarse a través de Internet y luego, el titular y su abogado tienen que presentarse en una oficina de ANSES el día del turno asignado. En caso de que no pueda trasladarse, la persona tiene la opción de suscribirse al acuerdo frente a un escribano.

La actualización de los montos de jubilaciones y pensiones varía según cada caso:

* Tengan juicio iniciado se les pagará el 50 por ciento del retroactivo y el otro 50 por ciento en cuotas trimestrales (iguales, consecutivas y actualizadas por el índice de movilidad) durante 3 años

* No tengan juicio iniciado un retroactivo desde el momento de suscripción del acuerdo, en caso de corresponder.