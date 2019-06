Campaña contra el maltrato en la vejez Suplemento Jubilados 26 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el marco del día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, que se celebró el 15 de junio, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, junto a ANSES y PAMI, presentaron una nueva campaña de buen trato a los adultos mayores.

Bajo el mensaje “Decidir es su derecho”, la campaña se centra en la autonomía de las personas mayores, en su derecho a disfrutar de su tiempo y privacidad, a manejar sus ingresos y vivir en libertad.

Distintos protagonistas, en primera persona, hablan de sus capacidades, desafían prejuicios y alertan sobre situaciones de abuso y maltrato que muchas veces permanecen invisibilizadas en nuestra sociedad.

La campaña forma parte de una serie que todos los años, a través de spots y piezas gráficas, propone un cambio en la mirada sobre la vejez e invita a revisar el trato hacia los adultos mayores.

En estos tres años, el Gobierno concentró en dos ejes sus esfuerzos para garantizar los derechos de los adultos mayores: uno es el fortalecimiento de la política de ingresos y el otro, la promoción de un envejecimiento activo y mejorar la atención en los organismos del Estado.

En la política de ingresos se aprobaron dos reformas fundamentales y de largo plazo, que garantizan los ingresos de los mayores de 65 años hacia el futuro y corrigen inequidades acumuladas durante décadas. Estas dos reformas son la Reparación Histórica, gracias a la cual más de un millón de jubilados finalmente está cobrando lo que le corresponde. Y la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que estableció un ingreso mínimo para todos los mayores de 65 años.

En simultáneo, ANSES, PAMI y distintos organismos públicos trabajan para promover la inclusión y mejorar la atención a los adultos mayores. Hoy los trámites son más rápidos y más fáciles, los medicamentos aumentan menos que la inflación y las jubilaciones se entregan en la mitad de tiempo (3 meses en lugar de 6 en 2015). Más de tres millones de jubilados tomaron créditos de ANSES.

Además, desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, se llevaron a cabo las siguientes políticas:

•Creación del Programa Nacional de Inclusión Digital y Acceso a Nuevas Tecnologías.

•Creación del Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios

•Hoy cuenta con 5000 inscriptos en todo el país. Con inscripción gratuita a cursos on line para cuidadores. Es una herramienta que permite acceder a información pública y confiable sobre los cuidadores domiciliarios de todo el país. A través del Registro se puede encontrar un cuidador matriculado, y para los cuidadores, certificar su experiencia, seguir capacitándose, obtener su número de inscripción y ofrecer su servicio.

En tanto, desde PAMI, se generó la renovación automática de la autorización de los medicamentos gratuitos por subsidio social, con lo cual 800.000 afiliados ya no tienen que ir a la agencia.

Junto a los laboratorios y las farmacias, se definió un precio especial de medicamentos menor al de la venta al público en general. Hoy los afiliados a PAMI pagan un 19% menos sus medicamentos que las personas que no tienen PAMI.