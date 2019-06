Oferta y demanda en la gran agrópolis del campo Locales 26 de junio de 2019 Redacción Por Los cuatro días más productivos del agro argentino tendrán lugar en una nueva AgroActiva que comienza hoy y seguirá en cartel hasta el sábado. Habrá numerosas ofertas y promociones para los productores. Se esperan más de 200.000 visitantes.

FOTO PRENSA AGROACTIVA CAPITAL DEL CAMPO. AgroActiva arranca hoy en el sur de Santa Fe.

AgroActiva es, desde sus inicios hace 25 años, un gran centro generador de negocios. Aún en momentos complejos para la economía del país la feria ha logrado reunir a centenares de empresas y decenas de miles de potenciales clientes en los cuatro días más productivos del agro en Argentina. En esta edición, que abrirá sus puertas hoy en un amplio predio ubicado en la ciudad santafesina de Armstrong, el público de todo el país tendrá acceso a una verdadera Agrópolis de ofertas en pleno campo.

La mega muestra ofrecerá cuatro días de innumerables atractivos, espacios para la capacitación, el entretenimiento y la generación de buenos negocios. En el predio, ubicado en el cruce de la Autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional Nº 178 confluirán los distintos actores que componen el sector más dinámico de la economía: la producción de agroalimentos.

La relevancia de este sector económico, de la industria metalmecánica y la masiva concurrencia de público que cada año tiene AgroActiva, generan un ambiente propicio para que la oferta (los más de 750 expositores que colmaron el plano de la feria) y la demanda (conformada por más de 200 mil personas) se junten en un mismo lugar y pongan en marcha la reactivación del campo.



UN AÑO DE

RECUPERACIÓN

La 25ª edición de la feria agropecuaria más grande de América tendrá condimentos especiales porque se está generando una gran expectativa entre todos los actores de la mega muestra. La excelente cosecha gruesa de soja y maíz, la recuperación de los precios de la hacienda sumado a la apertura de nuevos mercados en el mundo y la gran perspectiva para la próxima campaña triguera despierta un interés muy grande en empresarios, organizadores y productores. En este contexto es que los expositores de AgroActiva están trabajando en una serie de descuentos y promociones especiales para las personas que concreten un negocio durante los días de la muestra, es decir, quienes adquieran algún bien o servicio en el stand de estas firmas obtendrá un gran beneficio.

Aquellos empresarios del agro que estén pensando en invertir, en renovar sus equipos, en incorporar tecnología, genética o ampliar sus unidades productivas seguramente aprovecharán las condiciones que presenten las empresas proveedoras de bienes insumos y servicios que forman parte de AgroActiva. Estas ofertas y promociones especiales serán exclusivas de la muestra y no se encontrarán en el mercado, por lo que tendrán vigencia para los cuatro días de la feria y los 15 días posteriores en que se lleva a cabo la agroactiva on line, el desarrollo digital de Agrofy que representa una excelente oportunidad, una vez más, para la oferta y la demanda.

La generación de negocios es uno de los objetivos principales de la exposición, pero no el único. Por eso, habrá otros espacios diferenciados para la capacitación y el esparcimiento en familia.



MÁS DE 750

EXPOSITORES

En el área de estática interactuarán con el público que visite la exposición unos 750 expositores de los más variados rubros, con predominancia de empresas relacionadas al sector agropecuario pero con otras firmas que no pertenecen al mismo y ven en AgroActiva una excelente vidriera para mostrar sus productos.



AGROACTIVA “CUMPLE”

Cumplir 25, 30, 40, 50, 75 o 100 años es un momento corporativo muy trascendente, un «antes y un después» en la vida de toda empresa, que transmite numerosos mensajes. Además, cuando se llega a un número «redondo», lo que otros años puede tratarse sólo como una fecha en el almanaque se convierte en un acontecimiento más importante.

En un país con tantos vaivenes económicos, ante un aniversario de tal magnitud, se puede hablar de estabilidad, know-how, flexibilidad, «cintura» y creatividad para sortear las dificultades, y de un sostenido vínculo entre los distintos actores de AgroActiva.

En el vocabulario popular se utiliza la palabra “cumplir” para señalar que ha transcurrido un nuevo año en la vida de una persona o una entidad. Sin embargo, en el caso de AgroActiva podemos asegurar que hemos “cumplido” estos años en el significado más cabal del vocablo que, según el diccionario, refiere a “hacer aquello que determina una obligación, una ley, una orden, un castigo, un compromiso, una promesa”. Como organizadores tenemos la obligación y el compromiso de hacer valer nuestra promesa de ser el encuentro del campo argentino, y lo hemos logrado.

AgroActiva es hoy una compañía consolidada y madura. Este aniversario es un hito en la vida de la empresa. La edición próxima será especial para todos los que hacemos la mega muestra (expositores, público, entidades, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, equipo organizador) porque son nuestras “bodas de plata”, las de todos. La muestra que “vos amás, la muestra que vos armás” ha llegado a su cuarto de siglo de vida y quiere festejarlo donde cada año se monta una ciudad para llevar a cabo los cuatro días más productivos del agro argentino: en el campo.