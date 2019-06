Renuncia clave en el Tribunal del CF Deportes 26 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, Antonio Raed, presentó su renuncia al cargo en las últimas horas, luego de los diversos escándalos que rodearon los arbitrajes del Federal A, principalmente el último domingo en la final del Reducido entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán, cuyos jugadores se negaron a continuar el encuentro.

En su argumento, Raed reconoció que lo que sucedió con el arbitraje de Adrián Franklin "es público y notorio" e incluso afirmó que "fue amañado". "Generó estado de nerviosismo y sacó de eje a uno de los equipos. No quiero justificar reacciones por parte de estos muchachos, pero que las cosas se den de un modo tan amañado y digitado, desde lo humoral puede tener justificación. Todo el mundo puede sacar sus conclusiones", afirmó el dirigente santiagueño en diálogo con la radio LV12, donde además admitió que su alejamiento del cargo es producto de una "fatiga moral" por distintas situaciones.

Su renuncia aún no fue aceptada por los miembros del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, por lo que deberá seguir ejerciendo su Presidencia hasta que se haga efectiva. Además, Raed propuso que a futuro las investigaciones pertinentes deberían darse puertas adentro, ya que realizarlo "en otro terreno" sería entrar "en tierras movedizas en connivencia con el sistema de Inteligencia".

Lo cierto es que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino le dará por ganado el partido a Alvarado frente a San Jorge de Tucumán y decretará el ascenso del equipo marplatense a la Primera B Nacional, por primera vez en su historia.

Según supo NA, la intención es aplicar el artículo 106 del reglamento de transgresiones y penas de AFA en su inciso c para dar el partido por perdido al visitante: allí se aplica el castigo "cuando los jugadores de un equipo abandonan el juego, permaneciendo en la cancha pero facilitando con su actitud la libre acción del equipo adversario o cuando los jugadores se nieguen a proseguir el partido". Si bien esto todavía no lo decidió el Tribunal de Disciplina, el organismo también está en condiciones de castigar a los futbolistas de San Jorge. "Suspensión de cuatro a catorce partidos al jugador que exteriorice su protesta o resistencia contra la autoridad del árbitro abandonando el juego y permaneciendo inactivo en la cancha, o facilitando la libre acción de los jugadores adversarios o perturbando en cualquier otra forma el normal desarrollo del juego", establece el artículo 190.

Los futbolistas de San Jorge de Tucumán se habían negado a continuar el partido frente a Alvarado, cuando perdían 1-0 a los cinco minutos del segundo tiempo, enojados por los fallos del árbitro Adrián Franklin en la revancha de la final del Reducido del Federal A por el segundo ascenso a la Primera B Nacional.