Bochas: subcampeones argentinos

FOTO REDES SOCIALES EN TANDIL./ Paula Ortiz y Lautaro Sosa integraron el equipo de Santa Fe.

El pasado fin de semana realizó en Tandil el Campeonato Argentino sub 15 de Bochas. En el mismo la Federación Bochas Santa Fe obtuvo el subcampeonato con una de sus integrantes rafaelina y su compañero lehmense. Nos referimos a Paula Ortiz y Lautaro Sosa, ambos hoy jugadores de Juventud de Felicia (Asociación Sunchalense).

El mencionado campeonato fue organizado por la Asociación Tandilense y la Confederación Argentina de Bochas. Se desarrolló los días 20, 21, 22 y 23 de junio. Los chicos perdieron la final contra Córdoba por 15 a 8.



EXITOSO ENCUENTRO EN CERES

El domingo se realizó en la ciudad de Ceres un nuevo encuentro de Escuelita de Bochas. En el evento la Escuelita del Club Juventud y la Escuelita de la Asociación Rafaelina estuvieron en los podios de las 3 categorías, las cuales son sub 9 (mosquito), sub 12 y sub 15.

En la más grande fue campeón justamente el representativo de la Escuelita de Juventud de Rafaela, integrado por Milagros Gerbaudo y Leonel Benítes, con la dirección técnica de Julio Benítez. En sub 12 subcampeón la Escuelita de la Asociación Rafaelina a través de Andrés Romero y Juan Toloza, con Juan Toloza como DT. Y en sub 9 se consiguió el tercer puesto con el equipo de la Escuelita de la Asociación Rafaelina que integraron Valentino Valiente y Facundo Saccavino, con la dirección técnica de Pedro Saccavino.