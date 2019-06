No hay margen para cancelar las PASO Nacionales 26 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Dirigentes de distintos sectores políticos manifestaron ayer opiniones divididas sobre la conveniencia de realizar las PASO el próximo 11 de agosto, aunque el Gobierno reconoció que a sólo 47 días de esas elecciones no hay margen político ni legal para cancelarlas y ya habría desistido de impulsar una iniciativa en ese sentido.

El lunes último el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, había reavivado esta discusión, al señalar que habría que suspender las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) debido a que no habrá competencia interna en ningún frente electoral a nivel nacional ni provincial, e incluso instruyó a sus diputados y senadores nacionales a redactar un proyecto de ley con esa finalidad.

Días antes, el gobierno nacional había cuestionado la necesidad de hacer las PASO, al considerar que "ya no tienen sentido" ante la falta de competencia dentro de cada espacio, aunque no había planteado públicamente la chance de cancelarlas como sí lo hizo luego el gobernador oficialista y titular de la UCR, Cornejo.

Este martes, la polémica continuó con el pronunciamiento de distintos dirigentes, entre ellos Miguel Pichetto; Agustín Rossi y Sergio Urribarri, quienes se manifestaron en contra de suspender las PASO, mientras que Margarita Stolbizer reclamó no hacerlas y el diputado oficialista Luis Petri presentó un segundo proyecto de ley para eliminarlas.

Por su parte, el Gobierno considera que a esta altura es un gasto innecesario la organización de las primarias (se calcula que demandará entre 3 y 4 mil millones de pesos), pero reconoce que no hay tiempo para un acuerdo político entre todas las fuerzas para cancelarlas ni, menos aún, margen para impulsar por su cuenta una iniciativa de tal magnitud.