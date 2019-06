Fiscalía pedirá 9 años de prisión para autor de robos calificados Policiales 26 de junio de 2019 Redacción Por SUNCHALES

FOTO ARCHIVO FISCAL. Gabriela Lema investigó los hechos cometidos en agosto del año pasado.

La fiscal Gabriela Lema adelantó que solicitará nueve años de prisión de cumplimiento efectivo para un joven acusado de ser coautor y autor de tres ilícitos contra la propiedad calificados cometidos en 2018 en Sunchales (departamento Castellanos). Fue en el marco de una audiencia preliminar realizada en la sala número 2 de los tribunales de la ciudad de Rafaela ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato. El acusado tiene 22 años y sus iniciales son MAM. De acuerdo a lo manifestado en la audiencia por la fiscal Lema, la calificación penal atribuida es la coautoría del delito de robo calificado de vehículo en la vía pública con la participación de un menor; y la autoría de los delitos de robo calificado por el uso de arma blanca y tentativa de robo calificado por el uso de arma blanca. Todos los ilícitos fueron atribuidos en concurso real entre sí.

Los tres hechos que investigó la fiscal Gabriela Lema fueron cometidos en agosto de 2018 en Sunchales. El primero de ellos ocurrió en la madrugada del martes 28 de agosto. "El acusado, previo ponerse de acuerdo con un menor de edad a los fines de sustraer un motovehículo, se presentó en una vivienda de Sunchales", precisó la fiscal. "En el lugar había una motocicleta estacionada con traba volante, que es propiedad de otra persona. El acusado y el menor de edad ejercieron fuerza, se apoderaron ilegítimamente de la moto y escaparon del lugar en el vehículo sustraído", relató Lema. El segundo hecho fue cometido el miércoles 29 de agosto, alrededor de las 23:30. "MAM y otro hombre aún no identificado caminaban por Avenida Independencia y, al cruzarse con otro joven, el acusado lo detuvo, le pidió cigarrillos y le preguntó la hora", indicó la fiscal. "Cuando la víctima sacó el celular, el imputado intentó quitárselo y, al mismo tiempo, lo apuñaló en el pecho con un arma blanca causándole lesiones leves en el tórax. Por circunstancias ajenas a su voluntad, no logró su cometido de quitarle la vida”, explicó Lema. El tercer hecho ocurrió aproximadamente dos horas después. "El acusado, junto a un masculino no individualizado aún, se acercó a otro joven que estaba junto a un amigo en la plaza Libertad de Sunchales", manifestó Lema. "MAM le solicitó señal de WiFi y, cuando el joven exhibió su teléfono, el imputado intentó quitárselo y lo golpeó en el pecho con un arma blanca hasta que logró arrebatarle el celular", relató la fiscal. "Luego de ello, MAM se dio a la fuga con el objeto sustraído en su poder", concluyó Lema.

Tras tomar intervención la Policía de Investigaciones (PDI) de Sunchales en el caso, en horas de la tarde del jueves 30 de agosto, se llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos con la colaboración de personal de la PDI de Rafaela, del Grupo Acción Táctica (GAT) y de la Comisaría Tercera de Sunchales. Bajo las directivas procesales de la fiscal Lema, se procedió a la detención de MAM y al secuestro de elementos estrechamente vinculados a la causa. Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo el viernes en Rafaela, la jueza Fortunato deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. Además, en caso que considere que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el acto de apertura a juicio para que se realice el juicio oral y público. Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el juez que tendrá a su cargo el debate y fijar la fecha para el inicio del juicio.