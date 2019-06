La Crema se va armando Deportes 26 de junio de 2019 Redacción Por La dirigencia albiceleste comenzó a cerrar diferentes negociaciones y así ir armando el plantel para la BN. Ayer se sumó Renso Pérez, mañana lo haría Junior Mendieta, mediocampista ofensivo, y están muy cerca los defensores Franco Racca, ex Morón y Chacarita, más Nicolás Zalazar.

FOTO LA OPINION CHARLA PREVIA. / Otta dialoga con sus dirigidos. La "Crema", entre prescindibles y llegadas, va tomando forma.

Esta no iba a ser una semana más en el día a día de Atlético de Rafaela. La confirmación de varios jugadores que no serán tenidos en cuenta, más la llegada de otros, comienzan a dar muestras del plantel con el cual contará Walter Otta para afrontar el próximo torneo de la B Nacional, temporada 2019/2020.

En la jornada de ayer se sumó el mediocampista Renso Pérez, proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero y de esta forma es la segunda incorporación, teniendo en cuenta que desde la semana pasada trabaja con el grupo el tucumano Joaquín Quinteros (delantero de 27 años proveniente de Mitre de Santiago del Estero).

Pérez, de 31 años, nacido en Bolívar, Pérez también jugó en Villa Dálmine, Arsenal de Sarandí y Ferro Carril Oeste.

Entre este miércoles y jueves se estaría sumando el mediocampista ofensivo Junior Mendieta. Correntino, de 26 años, con inferiores en Lanús y pasado en el Deportivo Morón y Los Andes. Llega procedente del ‘Gallito’.

Otros dos que estarían muy cerca de convertirse en jugadores de Atlético son los defensores Nicolás Zalazar, quien ya estuvo la última temporada, regresó a San Lorenzo tras la finalización del préstamo pero al no ser tenido en cuenta en Boedo tiene todo encaminado para regresar a Alberdi. Mientras que el central Franco Racca (27 años) también tiene avanzada su incorporación. El DT Otta lo conoce de su paso por Morón, con quien logró un ascenso.