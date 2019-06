Ya trabaja en Río Deportes 26 de junio de 2019 Redacción Por La selección argentina se entrenó en Río de Janeiro de cara al duelo de este viernes por los cuartos de final de la Copa América de Brasil ante Venezuela. Si bien no paró un equipo, el DT mantiene dos dudas.

La selección argentina se entrenó ayer en Río de Janeiro, más precisamente en el predio de Fluminense, con vistas al duelo ante Venezuela por los cuartos de final de la Copa América de Brasil. El encuentro se llevará a cabo este viernes, desde las 16 en el estadio Maracaná y con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

De cara a este duelo, Lionel Scaloni mantiene dos dudas. Si bien no paró un equipo y en la práctica, a puertas cerradas, se hicieron trabajos físicos y con pelota, el DT analiza disponer un cambio "cantado" en la mitad de la cancha y además piensa en una controvertida apuesta en el sector defensivo.

El primer ejemplo es el ingreso de Marcos Acuña por Giovani Lo Celso. El "Huevo" tuvo un gran rendimiento cuando ingresó en el complemento ante Qatar y se quedaría con el puesto del futbolista del Betis por la banda izquierda. De esta manera, Scaloni busca un mayor equilibrio en el mediocampo, sobre todo por la marca y el despliegue físico del jugador del Sporting de Lisboa.

La otra duda que tendría Lionel Scaloni está puesta en el sector defensivo y en la posible vuelta de Germán Pezzella, quien perdió el puesto ante los asiáticos a manos de Juan Foyth, pero que en el complemento recuperó su lugar.

Si el marcador central de la Fiorentina retorna al once titular, una posibilidad es que el joven de 21 años del Tottenham se corra al lateral derecho, puesto que defendió en varias oportunidades bajo el mando de Mauricio Pochettino en el club inglés. De esta manera, Renzo Saravia, de flojo nivel, saldría del primer equipo.

Por supuesto, el tridente de ataque compuesto por Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez se mantendría.

Con estos posibles cambios, el probable equipo de Argentina para enfrentar a Venezuela este viernes en el Maracaná formaría con: Franco Armani; Juan Foyth o Renzo Saravia, Germán Pezzella o Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

En caso de que Argentina supere esta fase, el rival saldrá del cruce que tendrán este jueves, un día antes al choque ante Venezuela, entre Brasil y Paraguay (21:30 en el Arena do Gremio). Mientras que del otro lado del cuadro se enfrentarán Colombia-Chile (viernes a las 20 en el Arena Corinthians) y Uruguay-Perú (sábado a las 16 en el Arena Pernambuco).