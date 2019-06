Burdisso no, llega Vergini Deportes 26 de junio de 2019 Redacción Por SAN LORENZO

El defensor Guillermo Burdisso no pasó la revisión médica que se le realizó en San Lorenzo, por lo que el club desistió de contratarlo y ahora irá en busca de Santiago Vergini para ocupar una plaza en la zaga azulgrana.

Burdisso, quien llegaba con el pase en su poder libre de Independiente, no pudo pasar de manera satisfactoria la revisión médica que se le realizó en San Lorenzo, que pretendía sus servicios.

Como el entrenador Juan Antonio Pizzi pidió un zaguero, tras no tener en cuenta a Gonzalo Rodríguez, San Lorenzo irá a buscar a Vergini, de 30 años y quien milita en el Bursaspor de Turquía, tras su paso por Newell´s y Boca.

En tanto, el plantel que se encuentra de pretemporada en Punta del Este tuvo la primera participación de Ezequiel Cerrutti, quien llegó por la mañana y a la tarde se entrenó a la par de sus compañeros.