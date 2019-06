Irán por Hurtado Deportes 26 de junio de 2019 Redacción Por BOCA

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró ayer que el club hará una oferta por el venezolano Jan Carlos Hurtado, quien milita en Gimnasia y Esgrima y remarcó que la llegada de Eduardo "Toto" Salvio no está resuelta, mientras que lo de Maximiliano Meza "es imposible".

"Hablé con gente de Gimnasia y con su representante. Están esperando que su familia vuelva de vacaciones. Mañana vamos a realizar una oferta al club Gimnasia", confirmó Angelici sobre la posible llegada del delantero venezolano.

El "rival" de Boca en la carrera por los servicios de Hurtado es el Sampdoria de Italia, por lo que Angelici formalizará la oferta para tener el moreno delantero que ya conoce Gustavo Alfaro por su paso por Gimnasia y Esgrima.

En declaraciones a la prensa durante un acto en la Bombonera para recordar la figura del ex capitán Rubén Suñé, fallecido días atrás, Angelici se refirió a la posibilidad de la llegada de Eduardo Salvio del Benfica de Portugal.

"Lo de Salvio no está trabado, hoy me comuniqué con el presidente de Benfica y mañana lo vamos a seguir. Nos contactamos con el jugador y recién empezamos la negociación de club a club.

Estamos en búsqueda de un central, un volante por izquierda y un volante creativo", explicó el mandamás boquense.

En torno a la posible llegada del mediocampista Maximiliano Meza, Angelici dijo que "imposible".

"Conocemos el mercado mexicano. La respuesta de Monterrey fue que la salida solo era posible por la cláusula. Valoramos la voluntad del jugador", aclaró Angelici, pero claro, el precio de salida de Meza es de 15 millones de dólares.