En marcha el Clausura de Inferiores de la Primera B

El pasado sábado se puso en marcha el torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.

A continuación, todo lo ocurrido en este primer capítulo, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



ZONA NORTE



Sexta División: Tiro Federal 2 (Alexander Fernández y Edgardo Ñañez) – Arg. Humberto 1 (Ángel Rojas), Moreno 2 (Matías Urquijo y Ezequiel Dubois) – Tacural 0, Sp. Roca 0 – Arg. Vila 1 (Alex Mercil), Bella Italia 1 (Martín Poi) – Ind. Ataliva 3 (Cristian Triverio, Julian Ricarte y Agustín Piacenza), Dep. Ramona 0 – Dep. Aldao 1 (Ricardo Strumia).



Séptima División: Tiro Federal 0 – Arg. Humberto 3 (Agustín Palavecino, Fabricio Astesana y Mariano Cisnero), Moreno – Tacural, Sp. Roca 2 (Lautaro Bonsegundo y Patricio Martínez) – Arg. Vila 2 (Agustín Garetto y Pablo Moreyra), Bella Italia 1 (Juan Galarza) – Ind. Ataliva 1 (Joaquín Peralta), Dep. Ramona 3 (Mateo Masuero x 2 y Santino Arce) – Dep. Aldao 1 (Juan Pablo Mitri).



Octava División: Tiro Federal 0 – Arg. Humberto 2 (Gianfranco Grande x 2), Moreno 2 (Fernando Turquetti y Yoel Barberis) – Tacural 0, Sp. Roca 2 (Thomas Ferrati y Lautaro Bonsegundo) – Arg. Vila 0, Bella Italia 1 (Ian Walter Mansilla) – Ind. Ataliva 1 (Sebastian Sereno), Dep. Ramona 3 (Manuel Iglesias x 2 y Jeremías Tamagnini) – Dep. Aldao 1 (Uriel Iturre).



Novena División: Tiro Federal 0 – Arg. Humberto 2 (Franco Witz y Bautista Graff), Moreno 1 (Salvador Albertengo) – Tacural 0, Bella Italia 0 – Ind. Ataliva 3 (Valentino Piacenza, Ezequiel Bongianino y Carlos Herrera), Dep. Ramona 1 (Emanuel Molina) – Dep. Aldao 1 (Gabriel Guglielmone). A Arg. Vila le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (2°): Argentino de Humberto vs. Deportivo Aldao, Independiente de Ataliva vs. Deportivo Ramona, Argentino Vila vs. Deportivo Bella Italia, Deportivo Tacural vs. Sportivo Roca, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Moreno de Lehmann.



ZONA SUR



Sexta División: Atl. Esmeralda 0– Florida de Clucellas 4 (Benjamin Krong, Alan Godoy, Jorge Ocaranza y Carlos Biraghi), Atlético María Juana 3 (Emiliano Perren, Eduardo Galván y Gabriel Alarcon) – Zenón Pereyra 1 (Lautaro Moffilli), Bochazo 3 (Tomás Galetto, Mauro Egger y Pablo Zapata) – Talleres María Juana 1 (Agustín Bonino), Dep. Josefina 0– San Martín 0, La Hidráulica 2 (Jesús Paredez y Federico Díaz) – Libertad E.C. 0



Séptima División: Atl. Esmeralda 0 – Florida de Clucellas 1 (Nicolás Farías), Atlético María Juana 2 (Lautaro Mancilla y Nahuel Chamorro) – Zenón Pereyra 1 (Santiago Mendoza), Bochazo 1 (Ian Martín) – Talleres María Juana 0, La Hidráulica 3 (Lucas Reartes x 2 y Lucas Rodríguez) – Libertad E.C 1 (Máximo Imhoff),



Octava División: Atl. Esmeralda 2 (Tomás Juárez y Héctor Genes) – Florida de Clucellas 3 (Rodrigo Ibarra, Mateo Avila y Xavier Ruppen), Atlético María Juana 1 (Ramiro Jaime) – Zenón Pereyra 1 (Lucas Bossio), Bochazo 3 (Valentín Castagno, Alexander Barrios y Alexis Alvelo) – Talleres María Juana 0, Dep. Josefina 1 (Román Elsener) – San Martín 2 (Franco Borgarello Boschetto y Junior Schmidhaltter). A La Hidráulica le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional.



Novena División: Atlético María Juana 1 (Marcos Schemberger) – Zenón Pereyra 1 (Jesús Schalbetter), Bochazo 5 (Tiago Palma x 2, Lionerl Lencina, Mateo Moreno y Marcos Vallone) – Talleres María Juana 0, Dep. Josefina 2 (Julian Cabrera y Lautaro Casado Saccani) – San Martín 0, La Hidráulica 2 (Lucas Franco y Martín Gómez) – Libertad E.C 0. A Florida de Clucellas le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Atlético MJ 1 (Valentino Caudana) – Zenón Pereyra 2 (Benjamín Rossi y Siro Gómez).



Próxima fecha (2°): San Martín de Angélica vs. La Hidráulica de Frontera, Talleres María Juana vs. Deportivo Josefina, Zenón Pereyra vs. Bochófilo Bochazo, Florida de Clucellas vs. Atlético María Juana, Sportivo Santa Clara vs. Atlético Esmeralda. Libre: Libertad Estación Clucellas.