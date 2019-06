Se quiere anticipar

Al torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol le quedan dos capítulos. En esta 11° y penúltima fecha ya puede consagrarse un campeón. Se trata de 9 de Julio, único líder y que esta noche estará abriendo la fecha visitando a Ben Hur (partido que va en Ferro) y si gana, deberá esperar que no lo haga Atlético de Rafaela (su máximo perseguidor a dos) que juega el viernes ante Ramona. Si esto sucede, si el ‘León’ logra vencer al ‘Lobo’ y la “Crema” no suma de a tres ante el “Depo”, habrá fiesta Juliense.

El cotejo de hoy, entre Ben Hur y 9 de Julio comenzará a las 20.30 hs. y se disputará en barrio Los Nogales ya que la policía no autorizó que se juegue en cancha Auxiliar del elenco del sur de nuestra ciudad y el escenario principal no estaría en condiciones para poder ser utilizado.

El elenco de Miguel Monay viene de ganarle 1-0 a Sportivo Norte, sumando así su octava victoria consecutiva. Por su parte, la BH, llega tras caer ante Quilmes 0-3 y con la cabeza puesta en la Copa Santa Fe.



Ingresos: El local, Ben Hur, ingresará por calle Oliber, y la visita, que será 9 de Julio, lo hará por Bv Roca.



La 11° fecha tendrá continuidad el viernes con el otro adelanto que disputarán Atlético de Rafaela y el Deportivo Ramona, a las 22 hs., en el predio del Autódromo.

El domingo, 15.30 hs., jugarán: Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Deportivo Libertad, Talleres de María Juana vs. Peñarol, Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural.