Muchos alumnos: dan clases en el SUM Locales 25 de junio de 2019 Redacción Por Tercero "D" construcciones de la Escuela Técnica Nº 460 "Guillermo Lehmann" cuenta con 56 alumnos. Al no poder acomodarlos en un aula común, el establecimiento reacondicionó el SUM y dicta las clases en ese lugar.

FOTO RADIO ADN APRETADOS. Así está el SUM de "La Técnica", con casi 60 personas en clases.

No es una clase de facultad, pero sin embargo parece que los alumnos de una escuela secundaria de la ciudad se van preparando.

Sucede en la Escuela Técnica, uno de los establecimientos mejor preparados y más prestigiosos de la ciudad, donde apretados, 56 alumnos de Tercero D de Construcciones usurpó el SUM para tomar clases.

Es que un aula común (de cualquier escuela media de la ciudad) no puede albergar a tanta gente y por eso los directivos tomaron esta determinación.

Meses atrás llevaron adelante los trámites respectivos y avisaron, en varias oportunidades, que el establecimiento no encuentra respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación. Las clases se tienen que llevar a cabo igual... y este es el resultado.



MALESTAR

Lo que debería ser dos divisiones, con dos aulas y con una clase de no más de 30 alumnos, se transforma cotidianamente en un desorden casi anárquico, a pesar del esfuerzo de los docentes.

Los alumnos de Tercero "D" construcciones de la Escuela Técnica nº 460 "Guillermo Lehmann" son 56 en el primer año de una terminalidad, ya que muchos chicos a la hora de elegir la terminalidad el año pasado, cumplieron con los objetivos necesarios para poder optar y lo hicieron mayoritariamente por "Construcciones". En conocimiento de esto, existió un compromiso del Ministerio provincial de crear un nuevo curso en el inicio del ciclo lectivo 2019, según las autoridades de la Técnica. La ayuda o el compromiso nunca llegó.



APILADOS

A poco más de una semana para el receso invernal, la situación es la misma de comienzos de año. Casi 60 alumnos que utilizan el SUM sin pizarrón, sin tizas. A todo esto, son chicos de 15 y 16 años, con todo lo que eso significa (adolescentes en etapa de desarrollo, con cambios emocionales y sociales).

En tiempos educativos donde se esgrime a menudo la importancia del seguimiento minucioso de cada uno de los alumnos, con funcionarios del área que se llenan la boca hablando de educación personalizada, en Rafaela, una de las escuelas insignia en cuanto a formación de profesionales, tiene un curso de "Construcciones" con 56 alumnos, donde los profesores hacen esfuerzos enormes -entre otras cosas- por recordar el nombre de pila de sus alumnos.

Así las cosas, el malestar de los padres crece, conforme avanza el año lectivo y nadie puede asegurar que la firma que falta aparezca. No se descarta alguna movida de reclamo más potente por parte de las familias de los alumnos. Las medidas contarían con el aval tácito del establecimiento.