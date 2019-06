La UCR busca suspender las primarias de agosto Nacionales 25 de junio de 2019 Redacción Por A TRAVES DE UNA LEY EN EL CONGRESO

FOTO ARCHIVO ALFREDO CORNEJO.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- Con aval del Gobierno, la Unión Cívica Radical presentó ayer un proyecto de ley que busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las provincias donde no haya competencia interna, con el argumento del alto costo.

La propuesta ingresó al Congreso luego de que el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmara que sería "sensato" suspender las primarias, y de que en la reunión de Gabinete que este lunes encabezó el presidente Mauricio Macri se abordara el tema.

De esta forma, se volvió a instalar el debate sobre la conveniencia de hacer las elecciones primarias luego de que el cierre de listas confirmara que no se dirimirán candidaturas en casi ningún espacio a nivel nacional y provincial.

"Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado", sostuvo Cornejo en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

El gobernador aludió así principalmente al gasto que requiere para el erario público la organización de esos comicios del próximo 11 de agosto (se calcula entre 3 y 4 mil millones de pesos), en los que al final casi no habrá enfrentamientos entre distintas listas del mismo frente político para dirimir candidaturas, más allá de casos a nivel municipal.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Gabriela Burgos y buscar reformular el artículo 19 de la Ley N° 26.571 de Partidos Políticos que regula las PASO, sancionada en 2009.

La propuesta de la jujeña agrega un párrafo para especificar que en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevaran a cabo las PASO.

Además, aclara que si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir esas categorías y no para el restante de cargos nacionales.

Días atrás, el Gobierno, a través del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, se quejó por el gasto de las PASO y sugirió suspenderlas aunque reconoció que, ante la proximidad de esas elecciones, sólo sería posible mediante un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, algo que se percibe poco probable. "Las PASO son para que la ciudadanía participara de una interna abierta para definir los candidatos, pero cuando hay listas únicas se pierde eso", planteó Pérez.