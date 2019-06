El fiscal Galoppo se reúne con concejales Locales 25 de junio de 2019 Redacción Por En la agenda figuran los temas del loteo Jiménez y el proyecto para regular la actividad de los natatorios.

El fiscal municipal, Daniel Galoppo se reunirá este martes desde las 8 con los concejales para brindar información respecto a la situación del denominado loteo Jiménez y aclarar consultas sobre el proyecto de ordenanza presentado por el Bloque de Cambiemos sobre la implementación de un sistema de control para el funcionamiento de los natatorios en la ciudad.

Respecto a la problemática del loteo, cabe señalar que los herederos del ingeniero Justo Jiménez vendieron a más de 20 familias terrenos que poseían en el barrio Martín Fierro, en el noroeste de Rafaela, sin contar con la autorización municipal para efectuar la urbanización. Esas tierras forman parte de una amplia franja que no puede lotearse, según lo establece el Código Urbano, porque tiene serios problemas para drenar el agua pluvial y requiere de una importante -y costosa- obra de desagües. En reiteradas ocasiones y debido a todas estas irregularidades, los vecinos de ese sector envían notas al cuerpo legislativo para que intervenga. Es en este marco que Galoppo escuchará desde hoy temprano los nuevos planteos aunque sin la certeza de que se modifique la posición del Departamento Ejecutivo.

El conflicto parece haber ingresado desde hace años en una etapa de indefinición eterna. El Municipio no dará luz verde al desarrollo urbanístico hasta tanto no se ejecuten las obras de infraestructura para drenar las aguas pluviales, lo cual requeriría el aporte de los privados dueños de la tierra que se beneficiarían con el proyecto.

Por otra parte, en la última semana de actividad legislativa antes del inicio del receso de julio, el fiscal municipal y los concejales abordarán el proyecto sobre la regulación de los natatorios. el espíritu de la norma elaborada por el bloque que nuclea a Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Marta Pascual, Carina Visintini, Raúl Bonino y Hugo Menossi es regular la habilitación de natatorios públicos, semipúblicos y/o especiales, sean al aire libre cubiertos o climatizados, y estanques de recreo. Además, exigir las medidas de seguridad acuáticas, nómina del personal de guardavidas a cargo en el horario de habilitación del natatorio, distribución horaria y certificado de aprobación de existencia de botiquín de primeros auxilios y elementos de rescate. También los certificados de Inspección serán indispensables para que los establecimientos sean librados al uso público y debe estar exhibidos en lugar visible. En el artículo 8° Art. 8º, se informa que la autoridad de aplicación debe llevar un registro de establecimientos habilitados para actividades acuáticas recreativas o deportivas conforme al artículo 2º. El mismo debe estar abierto para las consultas de los ciudadanos.

El articulado del proyecto completo es extenso y contempla las multas ante el incumplimiento de la norma. Por tal razón se le solicitó al fiscal municipal el encuentro de este martes, para acordar que la redacción sea la adecuada y la ordenanza sea de posible aplicación.