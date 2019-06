Otta pasó la escoba: 10 que no serán tenidos en cuenta

La gran cantidad de jugadores profesionales que tiene Atlético de Rafaela (que llegó a superar los 40 antes de algunas desvinculaciones y contabilizando jugadores que volvían de préstamos), implicaban cirugía mayor de cara a la conformación del plantel que aspira a contar el técnico Walter Otta para afrontar la Primera B Nacional.

Luego de un par de semanas de evaluaciones en los entrenamientos, y con un partido oficial por la Copa Santa Fe como el disputado frente a Ben Hur, el técnico hizo el análisis que se aguardaba junto a sus colaboradores y la dirigencia, y este lunes le comunicó a ocho futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

Hace unos días ya estaban informados de ello los volantes Agustín Nadruz y Facundo Soloa. Ahora se agregaron: los defensores Mauro Ferrero, Roque Ramirez y Nazareno Fernández Colombo; los volantes Mateo Castellano (el 30 de junio vence su contrato), Lautaro Navas y Enzo Gaggi; y los delanteros Enzo Bertero y Alfredo Pusetto. Lo particular de la lista es, por ejemplo que hay dos laterales izquierdos (Ramirez y Fernandez Colombo) y cuatro volantes centrales (Nadruz, con quien ya se intentaba rescindir el año pendiente de contrato; Navas, Castellano y Soloa), lo cual explica en parte lo mal conformado que estaba el plantel de la temporada anterior.

De esta lista contra Ben Hur habían jugado Ramirez, Castellano, Navas y Bertero. Los jugadores desafectados ya no trabajan con el plantel principal, sino con el liguista a cargo de Maximiliano Canavessio.



CHANCE DEL CHACO

En la víspera, apenas conocida la lista, empezaron a sonar algunas opciones. Como era de esperar, desde el Federal A estarían llegando opciones para estos futbolistas.

Tanto Sarmiento de Resistencia (donde se hará cargo del equipo Adrián "Chino" Tosetto) como Chaco For Ever apuntan hacia Rafaela. Gaggi, Fernandez Colombo, Navas y Pusetto estarían en la mira.



LOS QUE LLEGAN

Si bien no seguirán diez jugadores, las incorporaciones andarían más o menos en el mismo número. Ya está el delantero Joaquín Quinteros, este martes se sumará a los entrenamientos el volante Renso Pérez (que ya se encuentra en la ciudad), y uno de los que podría arribar en los próximos días es otro delantero, Junior Mendieta (23 años, formado en Lanús y con paso por Los Andes y Morón).

Asimismo, continúa cercana la chance de que retorne el defensor Nicolás Zalazar, para lo cual se está negociando con San Lorenzo de Almagro un nuevo préstamo.



DE SAN JUAN A TUCUMAN

El ex Atlético Matías Fissore dejó San Martín de San Juan para seguir su carrera en San Martín de Tucumán, donde intentará también pelear por el ascenso.