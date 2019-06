La tercera del Clausura Deportes 25 de junio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA, INFERIORES

El sábado se disputó la tercera fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. Quien marcó más diferencias en los duelos entre sí fue Libertad de Sunchales, que le ganó todos los partidos a Independiente de San Cristóbal. La jornada de inactividad en esta oportunidad fue para 9 de Julio.

Este es el resumen de resultados y goleadores:

Quinta división: Unión 0 - Quilmes 1 (Patricio Buffa); Ferrocarril del Estado 1 (Federico Malano) - Atlético Rafaela 1 (Ramiro Matteoda); Brown de San Vicente 1 (Facundo Hang) - Peñarol 1 (Daniel Toledo); Independiente de San Cristóbal 1 (Diego Videla) - Libertad 4 (Conrado Botto, Bladimir Duarte, Martín Correa y Gabriel Ronco) y Sportivo Norte 0 - Ben Hur 2 (Matías Quinteros y Tobías Seguro).

Sexta división: Unión 4 (Héctor Villarruel, Julián Kerk, Iván Baudin y Lautaro Peralta) - Quilmes 0; Ferrocarril del Estado 1 (Uriel Sandoval) - Atlético Rafaela 1 (Gino Albertengo); Independiente 0 - Libertad 4 (Erik Iturre -2-, Fernando Maidana y Facundo Cortez); Sportivo Norte 1 (Jorge Peralta) - Ben Hur 0. Peñarol le gana puntos a Brown, que no presenta divisional.

Séptima división: Unión 4 (Uriel Porra -2-, Gianluca Casale y Federico Salame) - Quilmes 0; Ferrocarril del Estado 0 - Atlético Rafaela 1 (Mateo Flenche); Brown de San Vicente 1 (Fabricio Sacco) - Peñarol 3 (Lautaro Rodriguez -2- y Kevin Contreras); Independiente 0 - Libertad 2 (Axel Gravembarter -2-) y Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito) - Ben Hur 3 (Juan Bessone, Thiago Comba y Matías Chacón).

Octava división: Unión 2 (Santino Barraza y Franco Cipolatti) - Quilmes 2 (Facundo Góngora y Alejandro Fumilla); Ferrocarril del Estado 0 - Atlético Rafaela 0; Brown 0 - Peñarol 3 (Gino Alessio, Enzo Wattier y Lucas Sosa). Ben Hur le gana puntos a Sportivo Norte y Libertad a Independiente, que no presentan divisional.

Novena división: Ferrocarril del Estado 1 (Mauro Espindola) - Atlético Rafaela 2 (Valentino Musso y Francisco Gramaglia); Sportivo Norte 0 - Ben Hur 0; Brown 1 (Ramiro Galetto) - Peñarol 1 (Marcelo Alfonso) e Independiente 0 - Libertad 1 (Fabricio Ronco).

Novena especial: Unión 4 (Thiago Strak -2-, Joaquin Cabral y Julián Villarruel) - Quilmes 0; Ferrocarril del Estado 0 - Atlético Rafaela 7 (Francisco De Micheli -2-, Marco Rossi -2-, Emanuel Rivero, Agustín Lorenzatti y Benjamin Gagliardo).

Infantiles 2007: Quilmes 0 - Unión 8 (Juan Cabral -3-, Lautaro Inderkumer -2-, Juan Pennacino, Ignacio Oggero y Facundo Villarruel); Atlético Rafaela 2 (Matías Herrera y Renato Sánchez) - Ferrocarril del Estado 0; Peñarol 3 (Eduardo Chiessa -2- y Mateo Mariani) - Brown 1 (Felipe Varizco); Libertad 10 (Brian Crespín -3-, Máximo Turco -2-, Gastón Saavedra, Santiago Culasso, Mirko Avenatti, Ramiro Cipolatti y Esteban González). Ben Hur le gana puntos a Sportivo, que no presenta esta categoría.

Infantiles 2008: Quilmes 2 (David Salas y Agustín Cejas) - Unión 3 (Tomás Franza -2- y Valentino Milanesio); Atlético Rafaela 3 (Santino Boidi -2- y Antonio Condrac) - Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Acevedo); Peñarol 3 (Alan Zárate, Fabio Ledesma y Santino Gallardo) - Brown 0; Libertad 2 (Nahuel Gudiño y Esteban Larrea) - Independiente 0; Ben Hur 1 (Enzo Clement) - Sportivo Norte 0.

Próxima fecha (4°): Libertad vs. Sportivo Norte; Peñarol vs. Independiente de San Cristóbal; Atlético Rafaela vs. Brown de San Vicente; Quilmes vs. Ferrocarril del Estado y 9 de Julio vs. Unión. Libre: Ben Hur.