"Estamos haciendo historia" dijo Hamilton, tras ganar en Francia Deportes 25 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO AFP FIGURITA REPETIDA. Lewis Hamilton festeja su victoria en el Gran Premio de Francia.

"Fue un fin de semana muy bueno. Estoy compitiendo desde hace mucho tiempo, pero siempre es un reto correr y adoro intentar buscar los límites. Aún no siento que algo envejezca para mí", sostuvo Lewis Hamilton al concluir el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, en donde se impuso de manera contundente con el Mercedes.

Con 79 triunfos y un claro dominio en el actual campeonato, el británico sostuvo que "todos los resultados son gracias a la calidad humana y técnica de los ingenieros y técnicos" de la escudería de la estrella de tres puntas.

"No lo podría hacer sin este grupo de gente y toda la gente que está en la fábrica, ¡estamos haciendo historia juntos!, estoy realmente orgullosos de ellos y ser parte del equipo", sostuvo Hamilton.

También resaltó el trabajo de su compañero Valtteri Bottas, que lo escoltó en la pista francesa de Paul Ricard y lo hace en el certamen.

"Hizo un gran trabajo este fin de semana", respaldó el inglés, quien manifestó que a pesar del calor y algunos baches en el circuito, pudo mantener su ventaja.

"No ha sido una victoria fácil, siempre sucede algo y siempre estás al límite. En estos coches estás a una alta temperatura y estaba intentando ahorrar neumáticos y combustible", admitió Hamilton.

El británico se encamina con paso firme hacia la obtención de su sexto título y se puede decir, a esta altura del calendario, que el único en condiciones de darle pelea es su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

De todos modos, Lewis obtuvo el pasado domingo su cuarta victoria de manera consecutiva y abrió una una brecha importante sobre el finlandés en el Campeonato Mundial de Pilotos.