Buenas actuaciones en ajedrez

Nueve representantes de la Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela participaron del segundo torneo Dominguito con muy buenas actuaciones. El evento se desarrolló en Sunchales y es parte del calendario oficial de torneos de la Federación Rafaelina de Ajedrez.En la categoría Sub 8, nuevamente se destacó Salvador Delgado, con un meritorio segundo puesto. En la Sub 10, la más numerosa con cuarenta jugadores, tuvieron muy buenos desempeños Ramiro Balestro, que logró un meritorio tercer puesto. También completaron una buena labor, Bruno Vaudagna y Santiago Sarco. Por su parte, en la Sub 12 el joven Ramiro Suárez ocupó el quinto lugar.En la competitiva categoría Sub 14, en una gran actuación compartieron el segundo lugar Nereo Paz y Brian Ceballos. Luego del desempate finalizaron en el segundo y cuarto puesto respectivamente. En esta categoría también demostraron un muy buen desempeño Santiago Nuñez e Ismael Chiappero.La participación en estos torneos es un premio para profesores, papás, directivos que realizan un gran esfuerzo para que los chicos puedan participar.FESTIVAL NACIONALLa actividad se presenta muy intensa para los próximos días, ya que del 6 al 9 de julio se jugará en Atlético el XIII Festival Nacional de Ajedrez Infantil con participación de niños de todo el país. La Escuela de Ajedrez de Atlético de Rafaela invita a todos los que quieran aprender, niños y adultos, a acercarse a la institución o comunicarse a: facebook: ajedrezrafaela, Instagram:escueladeajedrez, e-mail: [email protected] tel.: 501385 - 695399.