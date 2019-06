Toyota empezó a mostrar el nuevo Corolla Automotores 25 de junio de 2019 Redacción Por EN BRASIL

Toyota está reservando para fin de año lo que será uno de sus lanzamientos más importantes para la región: la duodécima generación de su modelo más representativo y exitoso a nivel mundial, el Corolla, que tal como lo adelantó Juan Pablo Grano –Gerente de Marketing de la filial argentina-, llegará a nuestro país durante el primer semestre de 2020. El sedán mediano comenzará a producirse en los próximos meses en Brasil, donde será presentado en octubre, y para ir generando más expectativas entre el público, la marca japonesa ya habilitó una web exclusiva para los interesados.

En el sitio https://www.novocorolla.com.br/, donde los clientes del país vecino pueden registrarse, ya puede verse un teaser que revela los primeros detalles del producto: el nuevo Corolla tendrá el frente del modelo europeo o japonés, más sobrio y conservador que el de su par norteamericano, mucho más deportivo.

Como ya viene sucediendo con sus antecesores, si bien se trata de un producto global, la firma nipona realiza algunas adaptaciones estéticas de acuerdo al mercado donde se comercializa. En este caso, el sedán seguirá apostando por un diseño más elegante y sofisticado, en el que se destacan los faros de Led –más finos y algo más chicos que en el actual-, así como la toma de aire trapezoidal –más pequeña que el U.S. Spec- y varios detalles cromados.

Los más observadores notarán un detalle adicional: el logo de la marca cuenta con un halo o aureola azul, símbolo que identifica a las versiones híbridas. Efectivamente, el Corolla tendrá dos o más versiones híbridas en su gama. Tal como nos lo anticipó el directivo de la compañía durante el evento de lanzamiento de la RAV4, la firma apunta a masificar o hacer más accesible esta tecnología, por lo que no sólo las versiones tope de gama tendrán una variante de este tipo, también se ofrecerá en los niveles intermedios o hasta incluso base.

En todos los casos, compartirá la mecánica con el Prius: un motor naftero 1.8 de ciclo Atkinson y 98 CV, asociado a un propulsor eléctrico de 72 CV, con el que desarrolla en conjunto un total de 122 CV y se acoplan a una caja automática CVT. Cabe destacar que, las versiones específicas para el mercado brasileño tendrán una característica única: serán los primeros híbridos flex del mundo, ya que podrán funcionar con nafta o etanol.

Para las versiones convencionales, se habla de una actualización del conocido propulsor naftero 1.8 de 140 CV, así como un 2.0 (hasta ahora no disponible en Argentina) con inyección directa de 170 CV.

Con el trascurrir de los meses se irán conociendo más detalles del best seller de la firma nipona. Lamentablemente y a pesar de todas las novedades que incorpora esta nueva generación, todo indica que las variantes hatchback y rural no estarían incluidas en los planes para la región.