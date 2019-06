Llega el viento sur Locales 25 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

¿Quién no habló del clima en estos días? Imposible no hacerlo con lo cambiante que estuvo. Pasamos en tres días a tener casi 30º, bajar a 19º... con niebla espesa en el medio, más algunas precipitaciones. Todo en horas... "Tiempo loco", dirían las abuelas.

En pleno invierno la temperatura que tenemos es un enigma y la gente se enferma con mucha más frecuencia que en otros años. Y para colmo, ahora en serio, llega el frío.

En la madrugada de hoy se espera la llegada del viento sur. Un fenómeno que irá en aumento con probabilidad de tormentas, bajas, por el momento. Además, no se espera grandes precipitaciones, pero sí intensidad en el viento llegando a 40 km/h.

¿Qué va a pasar con la temperatura? Va a descender abruptamente. Según el informe que detalla el Servicio Meteorológico Nacional, con base en el Aeródromo local, rondará los 7 u 8 ºC y las máxima no se despegarán demasiado, llegando a los 13º.



A TENER EN CUENTA

A raíz de la vigencia del alerta meteorológico por vientos fuertes, hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta. En primer lugar, los conductores que de presentarse el fenómeno circulen únicamente en caso de necesidad, y hacerlo con precaución. En igual sentido, se aconseja que de registrarse fuertes vientos, los vecinos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; no tomen contacto con postes de luz y árboles, y no circulen por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle. En obras en construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.