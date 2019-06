El Tribunal ratificará ascenso de Alvarado

BUENOS AIRES, 25 (NA) - El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino le dará por ganado el partido a Alvarado frente a San Jorge de Tucumán y decretará el ascenso del equipo marplatense a la Primera B Nacional.

Según supo NA, la intención es aplicar el artículo 106 del reglamento de transgresiones y penas de AFA en su inciso c para dar el partido por perdido al visitante. Allí se aplica el castigo "cuando los jugadores de un equipo abandonan el juego, permaneciendo en la cancha pero facilitando con su actitud la libre acción del equipo adversario o cuando los jugadores se nieguen a proseguir el partido".

Si bien esto todavía no lo decidió el Tribunal de Disciplina, el organismo también está en condiciones de castigar a los futbolistas de San Jorge. El artículo 190: "Suspensión de cuatro a catorce partidos al jugador que exteriorice su protesta o resistencia contra la autoridad del árbitro abandonando el juego y permaneciendo inactivo en la cancha, o facilitando la libre acción de los jugadores adversarios o perturbando en cualquier otra forma el normal desarrollo del juego".

Los futbolistas de San Jorge de Tucumán se habían negado a continuar el partido frente a Alvarado, cuando perdían 1-0 a los cinco minutos del segundo tiempo, enojados por los fallos del árbitro Adrián Franklin en la revancha de la final del Reducido del Federal A por el segundo ascenso a la Primera B Nacional.

En el estadio "José María Minella", los jugadores en cancha y los suplentes del plantel tucumano se sentaron en el campo de juego para luego retirarse al vestuario. Los fallos que le criticaron al referí fueron la segunda amarilla a David Valdéz y la expulsión de Maximiliano Guardia tras el gol de Emiliano López, a los 46 minutos del primer tiempo, donde también pidieron una posición adelantada del jugador local.

Además, Franklin amonestó sólo en el primer tiempo a Rolando Serrano, Álvaro Pavón, Nicolás Carrizo, César More y el capitán Ricardo Tapia, todos jugadores del conjunto visitante. "Creemos que fue un afano lo que pasó el primer tiempo. Nos toca pasar a nosotros, hay que pensar en nuestras familias e hijos. No esperábamos un pésimo arbitraje, nos robaron en la cara", afirmó Tapia, que con el resultado perdía el ascenso, ya que la ida había sido 0-0.



SE RETIRAN DE LOS TORNEOS

"Tomamos la decisión de no jugar más en los torneos organizados por el Consejo Federal, no hay vuelta atrás", fueron las palabras que expresó Gastón Sáez tras considerar que San Jorge, club al que preside, fue perjudicado por los fallos arbitrales en la segunda final de la reválida por el ascenso a la Primera B Nacional.

Tras el escándalo que se vivió anoche en el estadio "José María Minella", de Mar del Plata, los responsables de la institución decidieron retirarse de las competencias nacionales. "No tiene sentido seguir", comentaron los dirigentes en medio de la frustración tras la suspensión del encuentro.



EL ESPERADO Y POLEMICO ASCENSO DE GUEMES

El catamarqueño Guido Medina fue el máximo protagonista del duelo revancha entre Güemes de Santiago del Estero y Achirense. El juez del encuentro tuvo un arbitraje desastroso en contra del equipo entrerriano, de acuerdo a lo publicado por medios de esa provincia, y Güemes se quedó con el ascenso.

Un penal inexistente, un gol en offside, una expulsión fantasma y hasta la barrera que no respetaba distancias a favor del equipo local. Achirense perdió 3-0 y no pudo ascender al Federal A. El encuentro terminó con altercados entre los jugadores, corridas en la tribuna y la intervención de la policía santiagueña, una noche negra para el fútbol Federal.

Recordemos que Achirense se había clasificado también con un arbitraje muy discutido en el partido ante Ben Hur, para la final, el 26 de mayo pasado en Colonia Las Achiras.