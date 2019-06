Jugaron para Paraguay Deportes 25 de junio de 2019 Redacción Por COPA AMERICA

BELO HORIZONTE, 25 (AFP-NA) - Japón y Ecuador buscaban el triunfo que les diera la clasificación a cuartos de final, pero finalmente quedaron eliminados al empatar este lunes 1 a 1 y provocaron que avanzara Paraguay, que celebró a la distancia, en el cierre del Grupo C de la Copa América de Brasil- 2019.

Shoya Nakajima marcó en el minuto 15 el primer gol del partido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, confirmado mediante el uso del VAR después de haber sido inicialmente anulado, mientras que Ángel Mena igualó en el 35 para la "Tricolor".

Los dos bandos, sin demasiada brillantez, siguieron buscando sin éxito volver a mover el marcador. Aunque contaron con ocasiones claras al filo del final, ninguno tuvo calma a la hora de definir, y un tanto del Messi japonés, Tekefusa Kubo, fue invalidado en el 90+6.El Grupo C culmina liderado por Uruguay, con siete puntos, seguido por Chile, con seis puntos. Japón finaliza con dos y Ecuador con uno.

Ello clasifica a Paraguay como uno de los mejores terceros, pues acumuló dos puntos en el Grupo B, pero tuvo mejor diferencia de goles que Japón.

GANO URUGUAY

Uruguay derrotó este lunes a Chile por 1-0 tras un tedioso partido y se enfrentará a Perú en cuartos de final de la Copa América. En el minuto 82, un cabezazo picado de Edinson Cavani, hasta entonces desparecido, le dio la victoria a los charrúas.

El gol, tras un centro de Jonathan Rodríguez soberbiamente cabeceado por el Matador, animó un juego que hasta entonces había sido lento y aburrido, sin apenas lugar para la sorpresa, y menos sucio de lo que se esperaba. Con este resultado, Uruguay queda primera del grupo C con siete puntos y se enfrentará a Perú en cuartos. Chile queda segundo, con seis puntos, y se les verá con la temible Colombia en cuartos.

LOS CRUCES

Venezuela y Argentina se cruzarán el viernes desde las 16 en el Maracaná. La Vinotinto tuvo un papel más que satisfactorio en su grupo: igualó los dos primeros encuentros sin goles, el primero ante Perú en el Arena do Gremio y luego con Brasil en el Arena Fonte Nova; mientras que después superó ampliamente a los bolivianos para obtener la clasificación. Por su parte, el cuadro albiceleste sumó apenas un triunfo, 3-2 ante Qatar, un empate 1-1 con Paraguay y sufrió una caída 0-2 frente a Colombia.

De ese lado de la llave quedó Brasil, el mejor del Grupo A con siete puntos producto de dos victorias (3-0 a Bolivia y 5-0 a Perú) y un empate (0-0 ante Venezuela). El rival del local será Paraguay, que se vio favorecido por el empate entre Japón y Ecuador. En consecuencia, si Argentina y Brasil se imponen en sus cruces, habrá Superclásico sudamericano en las semifinales del torneo: el partido se jugaría el martes 2 de julio en Belo Horizonte.

Todos los cuartos: Brasil vs. Paraguay (jueves 27 de junio en Porto Alegre, Arena do Gremio); Venezuela vs. Argentina (viernes 28 de junio en Río de Janeiro, Estadio Maracaná); Colombia vs. Chile (viernes 28 de junio en San Pablo, Arena Corinthians) y Uruguay vs. Perú (sábado 29 de junio en Salvador, Arena Fonte Nova).