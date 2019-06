El dólar profundizó su caída Nacionales 25 de junio de 2019 Redacción Por El Banco Central apuesta a una suba gradual que acompañe el alza de precios.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El dólar mantuvo ayer la fuerte tendencia a la baja y cerró la cotización a 43,67 pesos, el menor valor desde fines de abril, según el promedio elaborado por el Banco Central, que volvió a recortar las tasas de interés de las Leliq. Respecto del viernes, el billete norteamericano registró una caída de 40 centavos, y con relación al lunes último acumuló un descenso de casi $1,50.

La divisa terminó a un promedio de $41,43 para la punta compradora y $43,67 para la vendedora, en lo que fue la cuarta jornada consecutiva con marcadas bajas. En lo que va del año, el dólar acumuló un aumento del 12,6% - sólo 6% en junio-, contra una inflación que entre enero y mayo se ubicó en 19,2%. Sin embargo, en la comparación interanual, el billete norteamericano acumula un alza del 56,6% contra una inflación que supera el 57%.

A pesar de este retroceso en las últimas jornadas, la estrategia del Banco Central (BCRA) apunta a que la divisa no pierda terreno frente a una inflación que espera se siga desacelerando, trascendió ayer en círculos financieros. Los técnicos del BCRA proyectan que la inflación se mantendrá en torno al torno al 2% en los próximos meses y se buscaría que la divisa comience a reaccionar ante ese aumento y no siga cayendo.

Para el BCRA, el tipo de cambio es todavía competitivo, aunque sus directivos no son partidarios de que siga sin acompañar la inflación.

Según conversaciones que el presidente del BCRA, Guido Sandleris, mantuvo con directivos de bancos de primera línea, la brecha entre que no se aprecie demasiado el peso y que el dólar se escape destruyendo la confianza, es muy acotada.

En junio, si bien no hay datos de inflación certeros, en las consultoras estiman que la variación terminaría en torno al 2,7% y ese porcentaje, con un dólar que baja 1,5%, erosiona todavía más el colchón cambiario que se había logrado.

Según los bancos, a Sandleris no se le escapa que si bien la tranquilidad de la divisa es funcional a las aspiraciones electorales y ayuda a contener la inflación, buscará que la divisa norteamericana no se desacople del aumento de precios.