El Gobierno observa una desaceleración de precios

Nacionales 25 de junio de 2019

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, aseguró ayer que desde el Gobierno observan una tendencia hacia la "desaceleración" de precios y confió en que "este año no tendremos pérdida del salario real".

Sica se expresó de este modo tras la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri antes de viajar a Singapur, París y Japón, donde entre el 28 y 29 de junio participará de la reunión del G20.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario dijo respecto de la inflación que se observa una "tendencia a la desaceleración, en especial en alimentos y productos de limpieza".

Aclaró que desde el Gobierno "tenemos una expectativa favorable", y ante la consulta sobre en qué medida impacta esa situación en la imagen presidencial, Sica precisó que este año "no tendremos pérdida del salario real", tras asegurar que están en pleno cierre de paritarias para unos 4 millones de trabajadores. Recordó que aún quedan abiertas las paritarias "más grandes", incluido los sectores de alimentos y sanidad, mientras este martes se realizará "la primera reunión de camioneros". Subrayó que todas las paritarias que se han cerrado tienen "cláusula de negociación".

Consultado sobre el programa de autos con precios bonificados que vence a fin de semana, el ministro dijo que "ha tenido un buen impacto" y se generó "movilidad en concesionarias". Sica estimó un crecimiento del 35 al 40 por ciento en las ventas a partir de este plan, que le costó al Fisco unos $ 1.000 millones. Igual, anticipó: "No estamos evaluando la renovación del plan" de venta de autos, al asegurar que se va a "mirar los números esta semana".



MERCOSUR-UE

Por otra parte, el Gobierno renovó sus esperanzas de poder alcanzar este viernes un "acuerdo político" con la Unión Europea (UE), durante la cumbre del G20 en Japón, que derribe los últimos obstáculos que están demorando el entendimiento con el Mercosur para lograr un intercambio de libre comercio entre los dos bloques.

Así lo dejó trascender el Ejecutivo luego de la reunión de Gabinete que encabezó en la Casa Rosada el presidente Mauricio Macri, quien anoche tenía previsto iniciar su gira por Asia en la que participará de la cumbre de líderes del G20 en la ciudad de Osaka.

Para cerrar este acuerdo estaba pendiente un entendimiento sobre los aranceles para las autopartes, los impuestos que pagarán los vinos, los indicadores geográficos de normas de origen y los aranceles o cupos de los lácteos, como también el ingreso de las carnes, biodiésel y arroz al mercado de la UE.