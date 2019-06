Aumenta el empleo informal en el país Nacionales 25 de junio de 2019 Redacción Por Casi la mitad de la población activa tiene empleo informal, según la UCA.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El 49,3% de la población económicamente activa estaba ocupada durante 2018 en "tareas informales" o trabajo en negro, según un informe difundido ayer por la Universidad Católica Argentina (UCA). Dentro de ese universo, el "75,9% carece de aportes del sistema de seguridad social y en promedio recibe salarios de 10.283 pesos mensuales", indicó el reporte.

Según la última encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 81,7% de los trabajadores del sector "microinformal" tenían un empleo precario o un subempleo inestable. En tanto, el empleo de baja calidad abarcaba al 24,8% de los trabajadores del sector formal y el 12,6% de los del sector público.

En 2017 había un 47,9% de trabajadores en situación precaria, pero apenas un año después trepó al 49,3% de la población económicamente activa. De acuerdo con el relevamiento, los trabajadores del sector público presentan 2,5 veces más de probabilidades de poseer un empleo pleno que los trabajadores del sector privado formal. Esa probabilidad cae al 86% si los trabajadores pertenecen al sector microinformal.

En tanto, los salarios también reflejan la situación: mientras un trabajador registrado recibió en 2018 un promedio de 24.985 pesos mensuales, el empleado de la economía informal obtuvo 10.283 pesos.

La UCA detalló que el 52,5% de los trabajadores del sector microinformal tienen trabajos de cuentapropistas; el 20,3% un trabajo en relación de dependencia pero sin recibir aportes, y un 14,9% pasó por empleos temporales.

Por otra parte, según el informe, en 2017 había un 13% de sectores de clase media que tenían empleos no registrados; en 2018, esa porción de trabajadores saltó al 17,3%.

Otro "serio problema" está vinculado con los aportes, según el trabajo de esa universidad. El 75,9% de los trabajadores informales no cuenta con aportes jubilatorios y el 51,3% no posee cobertura de salud.