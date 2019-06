"Si La Cámpora resolviera todo, Cristina sería candidata y no lo es" Nacionales 25 de junio de 2019 Redacción Por ALBERTO FERNANDEZ SE DEFIENDE

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó ayer que no se "desdijo" de sus críticas a la ex presidenta Cristina Kirchner, aseguró que no tiene "ningún miedo" en su vínculo con ella, y rechazó que la agrupación La Cámpora "resuelva" los lineamientos políticos de la coalición opositora.

"Si La Cámpora resolviera en este espacio, Cristina sería candidata a presidenta porque es lo que quieren todos los chicos de La Cámpora. Pero ella creyó que era mejor ponerme a mí y eso habla muy bien de Cristina", enfatizó Fernández.

Tras señalar que no tiene "ningún miedo" de sus acuerdos políticos con Cristina Kirchner, enfatizó: "Me llama la atención que el único que no tiene miedo de eso soy yo, que debería ser la víctima; no tengo ningún miedo". "Yo no me desdije de mis críticas a Cristina", afirmó el ex jefe de Gabinete, quien afirmó que le ratificó a su compañera de fórmula sus "reclamos a la autosuficiencia" y a "lo que fueron gestos de soberbia" durante el anterior gobierno, a la vez que aseguró que lograron recuperar "la mejor amistad y el mejor vínculo".

En declaraciones a radio Con Vos, subrayó: "Yo no quiero tener gente que me obedezca, hablaría mal de mí; no quiero que me obedezcan, quiero que me acompañen con convicción y quiero que si no están de acuerdo lo digan".



CON MANZUR

El precandidato presidencial arrancará hoy su campaña por las provincias y viajará a la provincia de Tucumán, donde participará de una serie de actividades junto al gobernador Juan Manzur. Según supo NA de fuentes cercanas de Fernández, la primera escala de la visita de Fernández será una recorrida por un centro de adicciones, donde está prevista una conferencia de prensa a las 12:00.



FMI

Por otra parte, Alberto Fernández, se reunirá este jueves con el representante para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, a quien le adelantaría que en caso de ganar las elecciones pedirá una refinanciación de la fuerte deuda que el país mantiene con el organismo multilateral.

El ex jefe de gabinete dijo que intentará que el FMI "entienda que ha cometido un error garrafal prestando el dinero a un gobierno para que le pague a los acreedores, y lo usó para pagar la fuga de divisas".