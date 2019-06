Schiaretti y Pichetto se reunieron en Córdoba Nacionales 25 de junio de 2019 Redacción Por TRAS LA RUPTURA DE ALTERNATIVA FEDERAL

FOTO NA CERCANIA. Pichetto y Schiaretti volvieron a encontrarse, pero ya fuera de Alternativa Federal.

CORDOBA, 25 (NA).- El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió ayer al candidato a vicepresidente de Juntos Somos el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, en el inicio de la campaña electoral y tras el derrumbe de Alternativa Federal.

En lo que se interpretó como un guiño del gobernador al presidente Mauricio Macri, los ex socios se reunieron a solas y por media hora en el despacho del mandatario en el Centro Cívico del Bicentenario.

Fue la primera vez que los dirigentes se juntaron desde que Alternativa Federal se desarmó tras la fallida incorporación del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y la dispersión de Sergio Massa y el propio Pichetto hacia la oposición y el oficialismo, respectivamente.

Tras la caída de esa construcción peronista, Schiaretti tuvo un gesto de ayuda al oficialismo, al competir en las elecciones de diputados nacionales con boleta corta.

La decisión fue no adherir la boleta de los candidatos a diputados nacionales de Unión por Córdoba a la fórmula de Consenso Federal integrada por Lavagna y Juan Manuel Urtubey, dando libertad a sus votantes de elegir cualquier opción presidencial en el cuarto oscuro.

No se trata de una medida casual de Schiaretti porque es sabido que en el electorado cordobés hay un fuerte componente de voto macrista: de hecho, es la provincia donde en 2015 el Presidente logró la diferencia sobre Daniel Scioli que lo catapultó a la Casa Rosada.

"Córdoba va a la elección con lista corta y el objetivo es renovar una de las dos bancas que pone en juego", respondieron a NA fuentes cercanas a Schiaretti. El candidato a diputado nacional que encabeza la lista de Schiaretti es el actual titular del bloque de Unión por Córdoba en la Legislatura provincial, Carlos Gutiérrez.

Luego de su audiencia con Schiaretti, en la que, según se informó, "se abordaron temas de índole nacional y provincial", Pichetto concurrió a una actividad en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Córdoba donde afirmó, ante empresarios, que "hay que tener más emprendedores y menos espíritu cartonero".

En el marco de su visita a Córdoba, uno de los principales bastiones de apoyo al Gobierno, Pichetto sostuvo que en los comicios de este año se elige entre "seguir adelante o volver hacia atrás con un gobierno de neto corte intervencionista".