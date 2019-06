Acelerar el proceso Nacionales 25 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El Gobierno argentino pedirá a la justicia norteamericana iniciar "cuanto antes" el juicio por la demanda del fondo buitre Burford Capital contra YPF, en el que se reclama una indemnización multimillonaria por la estatización de la compañía petrolera durante el kirchnerismo, trascendió ayer.

La Procuración del Tesoro y el estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que representa a la Argentina, cambiaron de estrategia para defender al país contra la demanda de Burford, que exige unos US$ 3.000 millones.

Los abogados defensores del país presentarán un pedido en el juzgado de Loretta Preska, quien tiene a su cargo el caso, para que inicie cuanto antes el juicio en Nueva York, según trascendió de fuentes cercanas a la Procuración. Cuando se reinicie el juicio, la defensa argentina reclamará otra vez trasladarlo a Buenos Aires.

El fondo Burford argumentó para evitar que la demanda se traslade a Buenos Aires que el kirchnerismo había desarrollado una "persecución" contra el fondo, algo que no garantizaba imparcialidad.

El Gobierno argumentará ahora que el hecho de que ya no esté vigente esa demanda contra Burford cambia el contexto, justifica que no hay persecución y muestra que en el país hay un ámbito equitativo para litigar.