Julio: Whatsapp dejará de funcionar en algunos celulares

Whatsapp anunció que dejará de funcionar en dispositivos que cuenten con el sistema Windows Phone de Microsoft. A partir del próximo 1 de julio, algunos usuarios probablemente no puedan ya descargar la aplicación desde Windows Store, una situación que será definitiva para todos los móviles con ese sistema operativo desde el próximo 31 de diciembre.

Así lo informó el servicio de mensajería instantánea a través de un comunicado, y al respecto Crónica da cuenta hoy que esta decisión de WhatsApp no sólo implica que dejará de ofrecer la aplicación a los usuarios de Windows Phone, sino que además no brindará actualizaciones de producto o seguridad para esos dispositivos.

Tampoco podrán crear cuentas nuevas o verificar las existentes.

"A partir del 31 de diciembre de 2019, no podrás seguir usando WhatsApp en ningún dispositivo con sistema operativo Windows Phone, y es posible que la aplicación ya no esté disponible en Microsoft Store desde el 1 de julio de 2019. Debido a que ya no estamos desarrollando la aplicación para estos sistemas operativos, algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento", advirtió la empresa.

Desde el momento en que el servicio de mensajería instantánea se unió a Facebook, Messenger e Instagram, estas redes también dejaron de ser compatibles con el sistema Windows Phone a partir del pasado 30 de abril.

Whatsapp además finalizó el servicio a otros sistemas obsoletos desde hace tiempo, como es el caso con Nokia Symbian S60, Nokia S40, BlackBerry OS y BlackBerry 10.

En su servicio de compatibilidad, la compañía indicó que los dispositivos Android con sistema operativo 2.3.7 o alguna versión más antigua podrán hacer uso de WhatsApp hasta el 1 de febrero de 2020, fecha también límite para los usuarios de iPhone con sistema operativo iOS 7 o anterior.