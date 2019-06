Para sacarse los miedos Deportes 24 de junio de 2019 Por Néstor Clivati Con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero, Argentina levantó su nivel, se impuso ante el campeón de la Copa de Asia y consiguió el pasaje a la próxima fase como segundo del Grupo B. El viernes desde las 16 se medirá ante Venezuela.

FOTO WEB FESTEJO. / Los jugadores argentinos celebran uno de los goles ante Catar. La selección está en cuartos.

El árbitro chileno Julio Bascuñán, señala el centro de campo, y los jugadores con camisetas albicelestes, se reúnen con un cierto entusiasmo para reconocerse entre sí, el esfuerzo; los miles de argentinos que están en el estadio Arena du Gremio en Porto Alegre, le devuelven afecto en aplausos y coros desperdigados.

Es solo alivio, o nada menos que alivio, una sensación que este equipo, en lo que va de la Copa América, todavía no había sentido. La opresión para muchos jugadores -Scaloni ha sido redundante con este tema, sobre todo, cuando se piensa en aquellos con menos roces- es difícil de sobrellevar y muchas veces, estos son graves condicionantes que impiden, que fluyan la frescura y el atrevimiento.

Por eso el abrazo es simbólico y no tiene relación con la talla del adversario ni con la instancia, en definitiva, Argentina acababa de cerrar una clasificación en el marco de su deber, como potencia continental, pero claro, los antecedentes que acorralaron al equipo y el pesimismo que este difundió entre los hinchas le generaron una pátina de de desconfianza que había que despejarla del camino a como dé lugar.

El festejo es austero, acorde también, a la característica de este plantel, sin caudillos viscerales, ni representantes de otras generaciones, en donde la personalidad, debía notarse claramente y era excluyente. Todo sucede en un parpadeo y a descansar con el alma en paz, a pesar que el juego sigue estando ausente y el futuro no debería mirarse más allá del próximo viernes cuando, en el estadio Maracaná, Argentina juegue frente a la Vinotinto por un lugar entre los mejores de este campeonato.

Messi, que todavía no pudo presentar sus mejores trucos, vuelve a recorrer la zona mixta, desde la cual las preguntas ya no son inquisidoras como en Belo Horizonte, hay un clima más distendido y se habla más de los temas anímicos y de cómo va a celebrar su cumpleaños con su familia que llegó para acompañarlo, que del escollo que puede presentar un rival, del que mejor no acordarnos ahora.

Hay mimos hacia el Kun Agüero, que se los ganó con su perseverancia y con un gran gol, que ayudó a blindar la clasificación. Su actuación hasta minutos antes de ese desenlace, había sido frustrante, por la falta de contundencia en las definiciones, algo que no es habitual ver en el Manchester City, sin embargo entre la obstinación de Messi en buscarlo para que salga de esa sequía con la Selección y su amor propio, armaron la base para esa corrida a pura potencia, que cerró con un remate cruzado sabio y certero.

El propio Scaloni tuvo su armisticio y pudo evitar que se le cayera encima una lluvia de reproches y sin dudas también el final de un ciclo que hubiera sido recordado por la humillante eliminación en una fase de grupo, de un torneo donde solo juegan 12 equipos y clasifican 8. El técnico rosarino repartió elogios a los jugadores menos experimentados, pero no dejó un mensaje con argumentos enriquecidos. Las idas y vueltas de sus elecciones son parte de los rasgos preocupantes que perduran en lo colectivo.

Apelar a la mística de una camiseta y a los poderes de jugadores sobresalientes es una expresión de deseo vulgar; claro que si el capitán del Barcelona alcanza el ritmo y la explosión que le son temidas, el elenco Nacional tendrá ese plus del que tanto se habla y que muchas veces no es posible presentar, justamente, por sus conos de sombra, la cuestión todavía no revelada es si Messi explotará con sus genialidades o seguirá siendo un eficiente pasador de balones y asistidor de lujo.

El partido ante los árabes ha dejado el debate abierto; por un lado, el dato alentador que Lautaro Martínez y Agüero se vincularon directamente con la victoria, pero, sigue habitando en este equipo una inseguridad defensiva alarmante y cierta debilidad cuando no posee la pelota. Scaloni alega que esas contradicciones han sido parte de la ansiedad y de la apuesta ofensiva impostergable para ganar en esta jornada y que ahora comienza un nuevo torneo, en el cual van a surgir las propiedades que hasta ahora estuvieron reprimidas.

Como fuere, ante Venezuela, ameritará una evolución en la producción individual y en lo robusto de su corte colectivo.

Nada imposible, pero nada sencillo en un sistema donde todavía las alarmas están encendidas.



Las formaciones y síntesis del partido:

Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Juan Foyth (84m Germán Pezzella), Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso (55m Marcos Acuña), Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez (75m Paulo Dybala). DT: Lionel Scaloni



Catar: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Karim Boudiaf; Hassan Al Haydos, Salem Al Hajri (76m Abdullah Alahrak), Abdelaziz Hatim; Akram Afif; y Almoez Ali. DT: Felix Sánchez.



Goles: 3m PT Martínez (A) y 36m ST Agüero (A).



Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre

Arbitro: Julio Bascuñán (Chile).