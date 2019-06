Listas de candidatos a senadores de la Nación Nacionales 24 de junio de 2019 Redacción Por EL DETALLE, PROVINCIA POR PROVINCIA

FOTO ARCHIVO CLAUDIA LEDESMA. Va por Santiago del Estero.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - En las ocho provincias que elegirán senadores nacionales, la fórmula Mauricio Macri - Miguel Pichetto lleva candidatos mayoritariamente radicales y el binomio Alberto Fernández - Cristina Kirchner postula dirigentes de probada lealtad a la ex presidenta, principalmente de La Cámpora.



Ciudad de Buenos Aires: Juntos por el Cambio propone al diputado nacional Martín Lousteau y a la ministra porteña de Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri.

El Frente de Todos llevará al legislador porteño Mariano Recalde y la socióloga Dora Barrancos, referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Consenso Federal tendrá dos listas compitiendo en las PASO, una con Matías Tombolini como candidato a jefe de Gobierno y otra con el radical Miguel Angel Ponce, impulsada por el GEN de Margarita Stolbizer y el sindicalista Luis Barrionuevo.

La lista de Tombolini propone al "youtuber" financiero Ramiro Marra para el Senado, mientras que la de Ponce postula al peronista Julio Bárbaro.

El Frente de Izquierda lleva como candidato a Jorge Adaro, referente del sindicato docente Ademys.



Entre Ríos: tras intensas negociaciones entre el gobernador Gustavo Bordet y los armadores de Cristina Kirchner el Frente Todos presentó al secretario general de Gobierno, Edgardo Kueider, como primer candidato y a la concejal de Paraná y referente de La Cámpora, Estefanía Cora.

Juntos por el Cambio confirmó al filo del cierre y después de una dura pulseada con la UCR que el senador del PRO, Alfredo De Angeli, encabezará la lista en búsqueda de su reelección, secundado por la radical Stella Olalla.



Salta: pegados a la lista de Consenso Federal que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, los candidatos de Unión por Salta para el Senado serán el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, y la senadora provincial Silvina Abilés.

El senador peronista por la minoría Juan Carlos Romero irá por su tercer mandato de la mano de Juntos por el Cambio.

Por el Frente de Todos competirán tres precandidatos, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Sergio Leavy; la dirigente del Frente Grande, Elia Fernández y el ex diputado Walter Wayar.



Santiago del Estero: el gobernador Gerardo Zamora postula a su esposa, la diputada nacional y ex gobernadora Claudia Ledesma, como primera candidata de su Frente Cívico, acompañada por el vicegobernador José Neder.

El senador por la minoría, Gerardo Montenegro, buscará su reelección como primer candidato en la la lista del Frente de Todos, que propone en segundo lugar a la también senadora Ada Itúrrez.



Tierra del Fuego: el Frente de Todos postula a dos dirigentes de La Cámpora, el diputado nacional Matías Rodríguez en primer lugar y la concejala de Río Grande, María Eugenia Duré.

Juntos por el Cambio inscribió al diputado nacional del PRO, Gastón Roma y al legislador provincial de la UCR, Pablo Blanco.



Chaco: el Frente de Todos llevará dos listas para las primarias de agosto: una encabezada por el gobernador Domingo Peppo y otra por su antecesor, el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.

Peppo estará secundado por Elda Pértile y los suplentes serán Marcelo González y Gladys Soto; Capitanich irá acompañado por la ya senadora María Inés Pilatti Vergara, con Antonio Rodas y Claudia Panzardi, como suplentes.

Juntos por el Cambio presentó una lista encabezada por el radical Víctor Zimmermann y secundado por Alicia Terada, cercana a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.



Neuquén: el oficialismo local del MPN postula a Guillermo Pereyra para un segundo mandato como senador acompañado por la ministra de Turismo de la provincia, Marisa Focarazzo.

Juntos por el Cambio llevará al intendente de la capital, Horacio Quiroga como primer candidato y en segundo lugar a la senadora Lucila Crexell, que tras quedar marginada del MPN pasó de la mano de Pichetto al oficialismo nacional.

La lista del Frente de Todos estará encabezada por el ex titular de la AFI y colaborador cercano de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, acompañado por la ex senadora nacional Silvia Sapag.



Río Negro: el oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro propone al gobernador Alberto Weretilneck como cabeza de lista, acompañado por la ministra de Educación local, Mónica Silva.

También aquí la lista del Frente de Todos quedó para el kirchnerismo puro: el diputado nacional Martín Doñate será el primer candidato, seguido por la senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu.

Juntos por el Cambio presentó al legislador provincial del radicalismo Marcelo Cascón y a la dirigente del ARI, María José Manonelles, en el segundo lugar.