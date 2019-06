Hoy el PRO analiza la situación de Bonino

"Estoy muy bien. Tranquilo. Hay algo que te otorga la libertad que es la tranquilidad. Cuando uno se siente sin ataduras está tranquilo". La frase le corresponde a Raúl "Lalo" Bonino, presidente del Concejo Municipal, quien indicó que este lunes se reunirá con sus compañeros del PRO en donde se analizará su situación, luego de la ruptura declarada con Leonardo Viotti.

En declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que sigue manteniendo relaciones con Hugo Menossi, Carina Visintini y Marta Pascual, algo más distante con Alejandra Sagardoy ("la respeto mucho") y Germán Bottero, pero no con Viotti. "Hay que plantear seriamente cómo va a continuar la relación del PRO con la UCR dentro de Cambiemos", sentenció. "Con la UCR nos juntaremos después, aunemos o no criterios. Uno de los temas será el de las autoridades del Concejo. Estimo que estará la intención de Bottero de ser presidente. No tendría problemas en ceder el lugar", comentó.

"Lo veo bastante conflictivo, porque hay un choque de ideales, de principios, de valores, de modos de actuar, que parecerían prácticamente irreconciliables. No es con la UCR, es con Leo particularmente. Con Germán hemos tenido una muy buena relación y ha sido una persona medida, analítica, componedora y es algo que uno valora. No es el caso de Leo, que hoy en día, para mí sería el límite que no cruzaría", agregó. "Más allá de que en un futuro trabajemos en una campaña nacional porque hay un objetivo mayor, se me dificultaría mucho que él sea un interlocutor a la hora de decidir ciertas cuestiones, sabiendo de muchas acciones que él ha llevado adelante y que no comparto", indicó.

Ratificó el concepto de "casi ilegalidad" acerca de la entrega de un carné para un lavacoches menor de edad, cualidad que no le permitía acceder a la credencial. Dijo que no se hizo la denuncia porque se quería resguardar la integridad de ese menor. "Ese fue el motivo más fuerte que nos dieron los protagonistas y lo tuve que respetar. Entiendo el manoseo que generaría", dijo. Consultado sobre si no sería un no cumplimiento de su responsabilidad como funcionario público no presentarse ante la Justicia y pedirle a un Fiscal que investigue si no hay un delito, comentó que "eso lo deberían haber hecho los protagonistas. Nosotros somos observadores de un comentario de ellos. Corresponde a las autoridades que, de hecho, sacaron una fotografía".

Por otra parte, indicó que "hay otras cuestiones que rozan la inmoralidad, como por ejemplo, poder estar usando algunos recursos públicos durante la campaña o cosas poco éticas, como haber establecido algunos arreglos, y luego no cumplirlos. Hablo concretamente sobre la creación de perfiles (de redes sociales) truchos. Son cosas que no comparto y plantean el límite a la hora de trabajar de forma mancomunada. Más en una campaña. No me voy a someter a trabajar de esta manera para alguien que lo hace de esta manera porque no lo comparto. Puede que sí haya gente que entienda que se puede, en pos de un objetivo mayor. Por eso se tragan el sapo".

"Creo que Cambiemos está en una etapa de crisis, de reconfiguración. Tanto a nivel nacional como a nivel local. Hoy en el Concejo hay una mayoría radical contra una mayoría actual PRO. Por eso también tenemos que plantearnos qué hicimos mal, porque no sólo tiene que ver con candidaturas, sino con construcción política a lo largo del tiempo que no hemos sabido liderar o mantener el grupo de pertenencia", completó.

"Hay gente (del PRO) enojada. No con el planteo, sino por cierto error -que asumo- de comunicar algo, que tendría que haber sido comunicado antes de las elecciones. No deberíamos haberle dicho a la sociedad que había una unidad que no era tal. Cierto sector del PRO coincide en mi postura, pero debería haberse dicho antes. Lo acepto", dijo.