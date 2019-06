El "León" gana y sigue firme en la cima

Hizo lo que debía hacer y sigue dependiendo de sí mismo. Ayer, 9 de Julio superó 1-0 a Sportivo Norte y de esta manera se mantiene como único líder del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, con 11 fechas jugadas y dos por disputar.

Con gol de Guillermo Funes el conjunto ‘Juliense’ ganó un partido chivísimo en el estadio Germán Soltermam y sueña con poder alcanzar el título. En la próxima visita a Ben Hur y cierra con Unión en casa.

Todavía nada está definido y es por eso que Atlético de Rafaela, su máximo perseguidor, también entra en este sprint final en la definición. Ayer superó por la mínima a Ferrocarril del Estado y mantiene la diferencia de dos puntos con el puntero.

El que se bajó de la pelea fue Ben Hur, que fue derrotado por Argentino Quilmes 3 a 0 y así ya quedó lejos de los de arriba.



Todo lo sucedido:



Atlético de Rafaela 1 vs Ferrocarril del Estado 0

Cancha: Predio.

Arbitro: Franco Ceballos

Reserva: 0-1

Gol: ST 35m Román Cappelletti (AR).



Peñarol 0 vs Florida de Clucellas 1

Cancha: Peñarol.

Arbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 2-3

Gol: ST 33m Lucas Lorenzatti (F).



Dep. Ramona 1 vs Dep. Tacural 3

Cancha: Ramona.

Arbitro: Roberto Franco

Reserva: 1-1

Goles: ST 12m Kevin Alassia (T), ST 25m Matías Tejeda (T), ST 33m Hugo Góngora (R), ST 35m Andrés Mandrille (T).



9 de Julio 1 vs Sportivo Norte 0

Cancha: 9 de Julio.

Arbitro: Ariel Gorlino

Reserva: 0-1

Gol: PT 15m Guillermo Funes (9). Expulsado: Alejandro Rabellino (SN).



Brown 2 vs Unión 1

Cancha: Brown.

Arbitro: Rodrigo Pérez

Reserva: 1-0

Goles: PT 15m Maximiliano Bustamante (B), ST 25m Alan Ruiz (U), ST 44m de penal Franco Forni (B).



Quilmes 3 vs Ben Hur 0

Cancha: Arg. Quilmes.

Arbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 2-1

Goles: PT 2m Franco Sosa (AQ), PT 27m Ezequiel Farías (AQ), ST 7m Rodrigo Ghione (AQ).



PRIMERA B

Ayer se jugó la segunda fecha del torneo Apertura de Primera B y se dieron los siguientes marcadores finales:



Zona Norte: Moreno 0 vs Sp. Roca 1 (Gonzalo Hidalgo); Arg. Humberto 2 vs Arg. Vila 0 (Javier Simoncini), Ind. San Cristóbal 2 vs Ind. Ataliva 1 (José Domínguez), Bella Italia 2 vs Tiro Federal 1 (Matías Retamoso).



Zona Sur: Dep. Josefina 2 vs. Atl. Esmeralda 1 (Claudio González), Bochófilo Bochazo 2 vs. La Hidráulica 1 (Sebastián Garetto), Sp. Santa Clara 1 vs. Atl. María Juana 1 (Darío Suárez), San Martín 5 vs. Sp. Libertad EC 1 (Guillermo Vacarone)



La próxima fecha (3ª): Zona Norte: Tiro Federal vs Ind. San Cristóbal, Ind. Ataliva vs Arg. Humberto, Vila vs Moreno, Sp. Roca vs Dep. Aldao. Libre: Bella Italia. Zona Sur: Libertad E.C. vs Santa Clara, Atlético MJ vs Bochazo, La Hidráulica vs Josefina, Esmeralda vs Zenón Pereyra. Libre: San Martín.



PRIMERA C

En la Primera C, con el Apertura y definido y en manos de Belgrano de San Antonio, se jugó la quinta y última fecha, en donde se dieron los siguientes finales: Dep. Susana 1 vs. Juv. Unida 3 (Leandro Aragno), Sp. Aureliense 2 vs. San Isidro 4 (Ángelo Trucco), Def. Frontera 0 vs. Belgrano 1 (Silvio Ruíz).

Las Posiciones finales: Belgrano de San Antonio 15, puntos; Juventud Unida de Villa San José 10; San Isidro de Egusquiza 5; Deportivo Susana 4; Defensores de Frontera 4; Sportivo Aureliense 4.