Macri recibió a Granata pero no hay lista para Diputados Locales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El presidente Mauricio Macri recibió el viernes en la Quinta de Olivos a la ex modelo Amalia Granata, quien en las elecciones de Santa Fe del domingo pasado obtuvo una banca en la Legislatura provincial, en el marco de su activa militancia en contra del aborto y que lleva como insignia los pañuelos celestes.

Si bien se difundió una foto de la reunión, en la que se observa que también participaron la ministra de Seguridad y el secretario del área, Patricia Bullrich y Gerardo Milman, respectivamente, el Gobierno no suministró información sobre lo abordado en el encuentro.

"Le dije al Presidente que voy a trabajar en mi provincia y en el país para recuperar los valores de la vida, la familia y el esfuerzo, que tanto se perdieron en los últimos años y por los cuales vamos a trabajar en Santa Fe", comentó la legisladora electa en su cuenta de Twitter.



SIN CANDIDATOS

Amalia Granata, Walter Ghione y Nicolás Mayoraz, diputados provinciales electos por Unite, aclararon que el espacio no forma parte de armado político alguno y sus integrantes no participarán de lista alguna para los comicios de diputados nacionales.

El sector emitió un comunicado tras el anuncio de la candidatura de Chinda Brandolino por Unite. “Lamentamos que los referentes con aspiraciones presidenciales no hayan escuchado el reclamo de unidad de la ola celeste, y particularmente, que Brandolino haya elegido al partido político que en la provincia de Santa Fe intentara en vano bajar la única lista de diputados provincial pro vida, lo que le valiera un duro reproche del Tribunal Electoral y la remisión de las actuaciones a la justicia penal por la conducta de sus autoridades”.