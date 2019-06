Que tu palabra se cumpla en mí Sociales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

(Por Miguel Pettinati). - Los cristianos sabemos y creemos que: la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula , y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a sus vista,sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas ( Hebreos 4, 12-13). Pero no siempre vivimos aquellos en que creemos, y, entonces, nuestra fe se debilita,vamos posponiendo las enseñanzas de Cristo Jesús, y peligra nuestra coherencia. (JLK).

La lectura asidua de la Palabra de Dios es una necesidad, desde la niñez, en la vida de cada cristiano. Nadie podría eximirse sin correr el riesgo de traicionar los dones con que Dios ha colmado a sus hijos.

sin embargo, no se trata de una mera lectura, sino de que la Palabra de Dios debe asimilarse y hacerse vida en cada uno, precisamente porque es viva y eficaz- tampoco se trata sólo de una historia de salvación del pasado- sino que es eficaz y se cumple también en el presentes, - en todo aquel que no pone trabas a la voluntad de Dios-, y , queriendo ser fiel a su amor , deja que lo conduzca por sus caminos.

¡Se trata de tener una actitud de fe , esperanza y amor, que Dios mismo favorece con su gracia!

Cristo Jesús que es la Palabra de Dios hecha hombre nos enseña: el que me ama será fiel a mi palabra - mi Padre lo amará e iremos a El y habitaremos en El- , el que no me ama no es fiel a mis palabras. El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, y les recordará lo que les he dicho ( Juan 14,23-26). Por lo tanto,el encuentro con la Palabra de Dios significa también una actitud de confiado amor a Dios, con las debidas disposiciones de fe y amor- podemos leer con los ojos y el corazón-, o sea con toda la atención posible y responderle:"¡Señor que tu palabra se cumpla en mi!".



Tiempo de Pentecostés

Querido lector: el modelo más excelente de esa vivencia de la Palabra de Dios, es la Virgen María , quien habiendo recibido el mensaje del ángel respondió:"yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mi lo que has dicho"(Lucas 1,28-38).

Nosotros podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio:mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió ¡y realizar su obra ( Juan 4,34). Y enseguida exclamar con un ardiente anhelo"¡Señor que tu Palabra se cumpla en mi!!, o también la propuesta del apóstol Pablo : tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra ( Colosenses 3,2), y enseguida "¡Jesuá, que tu palabra se cumpla en mí!", o la exhortación del apóstol Pedro : así como aquel que los llamo´es santo,también ustedes sean santos en toda su conducta ( 1 Pedro 1,15); y enseguida "¡Señor , que tu Palabra se cumpla en mi!". Amén.

Quiera Dios concedernos , que podamos manifestaron el salmista ¡ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos! Sálvame, porque yo te pertenezco y busco tus preceptos ( Salmo 119,5-94).

Espíritu Santo te pido esta gracia : que tu palabra se cumpla en mí, ahora y siempre, ilumina mi caminar hacia la santidad. amén.