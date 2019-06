Jennifer Aniston y Adam Sandler juntos en una nueva comedia Sociales 24 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por María Eugenia Capelo



Son las dos estrellas más buscadas para protagonizar comedias y, luego de haber compartido cartel en Una esposa de mentira –estrenada en 2011 y que llegó a recaudar más de 100 millones de dólares-, Jennifer Aniston y Adam Sandler se vuelven a reunir en Misterio a bordo, la nueva película de Netflix.

"Es un regreso a las películas viejas del estilo ¿Quién fue el culpable?, de películas de misterio con las que yo crecí de joven y luego se sumó él (Sandler) con quien me encanta trabajar, más las locaciones hermosas y un gran elenco", dijo Aniston sobre el nuevo filme.

Audrey (Aniston) interpreta a una peluquera y Nick (Sandler) a un oficial de policía que están casados hace ya varios años. El sueño de ella es viajar por Europa y finalmente su marido la sorprende el día de su aniversario, con los pasajes para ir al Viejo Continente.

El conflicto comienza a bordo del avión cuando Audrey conoce al misterioso y elegante Charles Cavendish (Luke Evans), que invita al matrimonio a pasar unos días en su yate privado y exclusivo.

A bordo de este barco, se encuentra el magnate Malcolm Quince (Terence Stamp) que será la víctima mortal. También se suman sus hijos, su amante y amistades bizarras. El asesinato no tarda en aparecer y todos deciden culpar al matrimonio recién llegado.

Cual película basada en las novelas de Agatha Christie, entra en escena el detective que comienza a entrevistar a cada tripulante. Concluye que Audrey y Nick son los responsables y se inicia el escape y la caza.

Misterio a bordo nos invita a recorrer los lugares más paradisíacos de Italia y Francia. Las situaciones extrañas y cómicas se suceden una tras otra mientras este matrimonio sufre la acusación, Sin embargo también encuentran una adrenalina que no sentían hace mucho.

Identidades ocultas, hijos no reconocidos y la necesidad de cobrar una herencia millonaria se apoderan de los hilos conductores de esta película con un humor sencillo que está pensada para toda la familia.

Jennifer Aniston vuelve a mostrar su carisma para brillar sin tener que recurrir a un gran guión o chistes sencillos. En cambio Adam Sandler se apoya en este rol del hombre medio que intenta vivir sin sobresaltos y mantenerse en su statuo quo.

Un dato de color, en el film actúa Ólafur Darri Ólafsson, el protagonista de la serie Trapped, el policial de Islandia que vimos hace un par de años en la misma plataforma.